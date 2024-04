City doma poprvé od října 2021 neskórovalo. Stále jsme v boji o titul, věří Guardiola

V tabulce Premier League jsou až pro ně na netradičním třetím místě. Manažer Manchesteru City Pep Guardiola (53) však trvá na tom, že jeho tým je i po nedělní bezbrankové remíze s Arsenalem stále ve hře o ligový titul.

City na Etihad Stadium bodovalo v 57 soutěžních zápasech v řadě, v neděli však narazilo na pevnou obranu Arsenalu. Svěřenci trenéra Mikela Artety nedovolili Citizens prosadit se na domácí půdě poprvé od října 2021, kdy nestačili na Crystal Palace (0:2).

Díky remíze se do čela tabulky dostal Liverpool (67 bodů), druhý Arsenal má o dva body méně a o bod více než úřadující šampioni. Na otázku, kdo je momentálně nejlepším týmem, Guardiola odpověděl: "Man City." Vzápětí dodal: "Vaše reakce? Nesouhlasíte?"

Trenér obhájců titulu poukázal na větší vyrovnanost týmů v lize. Zohlednil také minulou sezonu, kdy se City od Gunners odpoutalo až v závěru a nakonec vyhrálo o pět bodů. "Když jsem viděl hrát Liverpool, řekl jsem si, že nemůžeme mít náskok 10 bodů, když vidím hrát Arsenal, nemůže to být 16 bodů, jsou opravdu dobří," řekl Guardiola.

"Týmy Jürgena a Mikela jsou výjimečné, ale my jsme stále v boji o titul. Chceme vyhrát? Ano. Hrajeme tak, abychom vyhráli? Ano. Vytvořili jsme si v neděli více šancí? Ne, nevytvořili. Vytvořil si jich soupeř hodně? Ne. Takže to byl vyrovnaný zápas. Byla to bitva," dodal kormidelník Citizens.

Nejbližší program Manchesteru City. Livesport

"Jsem spokojený. Říkal jsem klukům, aby nebyli smutní. Znám své hráče a vím, jak se chovají. Arsenal dělá spoustu dobrých věcí," řekl španělský kouč. City v této sezoně zatím urvali jen čtyři body od týmů z první pětky, zatímco v minulé sezoně jich získali 16.

"Samozřejmě bychom raději vyhráli, ale bod bereme. Zbývá devět zápasů, uvidíme, co se stane. Jediné, co můžeme udělat, je osvěžit si mysl a nohy na středu proti Aston Ville," zhodnotil Guardiola před dalším střetnutím.