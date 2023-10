Legionáři: Třetí gól ve čtyřech zápasech, asistence č. 15 i trefa po 13 měsících

Z Čechů působících v zahraničí o sobě dalo o víkendu nejvíc vědět duo ve West Hamu, Tomáš Souček (28) vstřelil třetí gól v posledních čtyřech soutěžních zápasech a Vladimír Coufal (31) zapsal třetí asistenci v řadě. Tradičně produktivní byli krajánci na Slovensku, kde mimo jiné dvě asistence posbíral Christophe Kabongo (20) a vítěznou trefu zaznamenal Jaromír Zmrhal (30), jenž se v tamní lize prosadil po 13 měsících. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham porazil Sheffield United 2:0, přičemž do pohledné kombinace před úvodní brankou se zapojil jak Tomáš Souček, tak Vladimír Coufal. Prvně jmenovaný byl autorem předfinální přihrávky, druhý přesně našel skórujícího Jarroda Bowena. Pro krajního obránce národního týmu to byla celkově 15. gólová asistence v Premier League, čímž v historickém pořadí dohnal Tomáše Rosického. Ten na ně ale potřeboval 170 zápasů, zatímco Coufalovi jich stačilo 96. Před nimi zůstávají Patrik Berger (29) a Vladimír Šmicer (23). Druhou trefu vítězů zařídil Souček, který ve 37. minutě potrestal špatnou rozehrávku hostů.

Míč mu předal Michail Antonio a reprezentační kapitán po krátké kličce zakončil pohotově levačkou. "Musím pochválit Michaila za skvělou přihrávku. Mohl jsem dát i další góly, měl jsem pár nebezpečných hlaviček, ovšem žádná se neujala," vyprávěl v pozápasovém rozhovoru Souček, jenž třetí soutěžní trefou v sezoně vyrovnal svůj gólový účet z minulého ročníku. V Premier League se dostal na 21 zásahů, lepší jsou pouze Milan Baroš (28) a Berger (38). Oba Češi odehráli v sobotu celý zápas, Coufal dostal známku 8.5 a Souček 8.1.

Po lehkém zranění stehenního svalu už byl Tomáš Čvančara připraven na lavičce Mönchengladbachu a v zápase v Bochumi, jejž Borussia vyhrála 3:1 a dosáhla prvního ligového vítězství v sezoně, naskočil do hry v 64. minutě. Krátce poté vystřelil ze střední vzdálenosti, ránu však jeden z obránců vytěsnil mimo tři tyče. V první minutě nastavení si český útočník na úrovni penaltového puntíku našel centrovaný míč a hlavičkoval doprostřed branky, Manuel Riemann však vytáhl skvělý zákrok. V závěru se Čvančara účastnil hromadné strkanice a vyfasoval žlutou kartu, v Německu v pátém duelu už třetí. Livesport jej ohodnotil známkou 6.1.

V mizerném rozpoložení se momentálně nachází Union Berlín. Čtvrtý tým minulé sezony Bundesligy prohrál v součtu s utkáním Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid popáté v řadě, naposledy 0:1 v Heidenheimu. Alex Král, který minulý týden absentoval, tentokrát odehrál plnou porci minut, do statistik se však zapsal pouze žlutou kartou, druhou v ročníku. V závěru první půle se rychle uvolnil a vyslal přízemní ránu k bližší tyči, Kevin Müller ji však vyškrábl. Král dostal od Livesportu za sobotní výkon známku 6.6.

Královy statistiky proti Heidenheimu. Opta by Stats Perform / @fcunion

Zatímco v minulém kole Václav Černý v základní sestavě Wolfsburgu nechyběl, naposledy proti Frankfurtu šel do hry až v 91. minutě místo Jonase Winda. Právě dánský kanonýr byl u všeho podstatného, při vítězství 2:0 dal oba góly a ještě neproměnil penaltu. Vlci pravidelně střídají výhry s porážkami a v tabulce jim patří sedmá příčka, někdejší opora záložní řady Twente však na první zápis do statistik produktivity v lize čeká. Černý dosud naskočil do pěti bundesligových zápasů a posbíral jen dvě žluté karty, v průměrném hodnocení Livesportu je na hodnotě 6.5.

Brémy nenavázaly na triumf nad Kolínem nad Rýnem a na hřišti nováčka Darmstadtu padly 2:4, když v 62. minutě vedli domácí už 4:0. Jiří Pavlenka neprožil ideální zápas, předvedl jediný zákrok, a i když proti gólům byl prakticky bezmocný, na penaltu Tobiase Kempeho si sáhl a při obstřelu Tima Skarkeho rovněž nebyl daleko od úspěchu. Livesport ocenil bývalého brankáře Baníku či Slavie známkou 5.6, která mu sezonní průměr stáhla na 6.7. Werder se v tabulce usadil na 12. místo mezi Union a Mönchengladbach.

Ani do utkání v Mohuči, kde Leverkusen vyhrál 3:0 a osamostatnil se v čele tabulky, nenaskočil Adam Hložek v základní sestavě. Do hry šel místo Victora Bonifaceho tradičně až v závěru, tentokrát mu trenér Xabi Alonso dopřál na trávníku necelou čtvrthodinu. Za krátkou dobu na hřišti stihl Hložek vyslat jednu klíčovou přihrávku a od Livesportu dostal známku 6.4. S nízkou minutáží v aktuální sezoně nemůže být bývalý sparťanský klenot spokojen, a tak nepřekvapí, že vedení Bayeru údajně řeší jeho hostování. Odejít by na něj mohl v rámci nejvyšší německé soutěže už v zimní přestávce.

Nehráli: Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg

Michal Sadílek nechyběl v aktuální sezoně v soutěžních zápasech Twente ještě ani minutu, naposledy odehrál na pozici středního záložníka celé domácí utkání s Heerenveenem, které celek z Enschede vyhrál 1:0 a v tabulce zůstal třetí s tříbodovou ztrátou na dosud stoprocentní PSV. Český reprezentační záložník byl za sobotní výkon ohodnocen Livesportem známkou 7.4, čtvrtou nejvyšší v týmu vítězů. V ligovém ročníku je Sadílek zatím na bilanci 1+1, dostal i dvě žluté karty.

Na premiéru v základní sestavě Feyenoordu zatím Ondřej Lingr čeká, dosud plní roli jednoho z prvních střídajících hráčů. Nejinak tomu bylo i v zápase sedmého kola Eredivisie proti Go Ahead Eagles, které domácí ovládli 3:1 a v zaznamenali páté ligové vítězství za sebou. Lingr šel do hry v 78. minutě místo autora druhého gólu Calvina Stengse. K ničemu zásadnímu se odchovanec Karviné nedostal, Livesport jej ocenil známkou 6.0, nejnižší za dobu jeho působení v Nizozemsku.

Benfica doma zásluhou gólu Ángela Di Maríi přetlačila Porto 1:0, došla si pro šestou ligovou výhru v řadě a v čele tabulky drží krok s vedoucím Sportingem. Zatímco v minulém utkání proti Portimonense odehrál David Jurásek celý druhý poločas, tentokrát mu trenér Roger Schmidt dopřál na hřišti včetně nastavení něco málo přes 10 minut. Někdejší slávista vystřídal brazilského forvarda Davida Nerese a v nastavení obdržel žlutou kartu, první po přesunu do Portugalska.

Nehrál: Lukáš Horníček, Braga

Výběr z dalších soutěží

Jaromír Zmrhal skóroval ve slovenské lize poprvé od konce loňského srpna, bývalý záložník Slavie nechyběl v základní sestavě Slovanu Bratislava v utkání ve Zlatých Moravcích a prosadil se už ve druhé minutě. "Belasí" nakonec zvítězili 3:0 a posunuli na čtvrté místo tabulky, Zmrhal odehrál celý zápas a Livesport jej ocenil známkou 7.8.

Christophe Kabongo podtrhl potentní vstup do sezony dvěma asistencemi v zápase s Košicemi, které v Podbrezové prohrály divokým výsledkem 3:5. Mladý český forvard tentokrát nechyběl v základní sestavě a přihrál na dva úvodní góly svého týmu, v obou případech Patriku Blahutovi. Od Livesportu si Kabongo, jenž odehrál 68 minut, vysloužil známku 7.6.

Daniel Smékal svým prvním gólem za Skalici po příchodu na hostování z Ostravy mírnil porážku 3:5 na hřišti Žiliny, v 50. minutě snížil na 1:2. Smékal odehrál na hrotu útoku 66 minut a od Livesportu obdržel hodnocení 7.0. Celý zápas v dresu poražených absolvoval na pravém kraji obrany mladoboleslavský odchovanec Ondřej Rudzan, jenž dostal známku 5.3.

Erik Daniel pomohl Trnavě asistencí k vítězství 1:0 v Dunajské Stredě, když v 52. minutě připravil jediný gól utkání bývalému útočníkovi Plzně Michalu Ďurišovi. Daniel odehrál na pravé straně tříčlenného útoku 75 minut a odnesl si hodnocení 7.3, na druhé straně musel kvůli zranění brzy střídat Aleš Čermák, který si za 15 minut na hřišti vysloužil známku 6.2.

Jakub Plšek skóroval v maďarské nejvyšší soutěži poprvé od konce srpna a Puskás Akadémii poslal do vedení 1:0 v Zalaegerszegu, domácí však v osmé minutě nastavení vyrovnali na konečných 1:1. Bývalý záložník Olomouce, pro něhož to byla pátá branka v sezoně, byl minutu předtím střídán. Od Livesportu dostal známku 7.3.

Tomáš Pekhart vedl v polské Ekstraklase Legii s kapitánskou páskou do boje na hřišti Jagiellonie, v jejíž základní sestavě nescházel Michal Sáček. Pekhart do druhé půle už nenastoupil a dostal známku 6.1, Sáček na pravém kraji obrany odehrál celý zápas a jeho hodnocení 8.6 bylo nejvyšší ze všech aktérů utkání, které domácí ovládli 2:0.

Tomáš Přikryl si odbyl ligovou premiéru v dresu Warty, do níž přestoupil koncem září z Jagiellonie. Poznaňští doma padli 0:1 se Slaskem, v jehož zahajovací jedenáctce vyběhl i Petr Schwarz. Ten byl stažen v 76. minutě a obdržel známku 6.7, Přikryl hrál závěrečných 21 minut a Livesport mu za sobotní výkon udělil hodnocení 6.1.

Pozn.: V Itálii Češi nenastoupili, v pondělí proti sobě hrají Fiorentina Antonína Baráka a Cagliari Jakuba Jankta, FC Turín s Davidem Zimou hostí Veronu.