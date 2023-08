FIFA chce hráče vychovat dlouhými nastaveními. Nedává to žádný smysl, varuje De Bruyne

Kevin de Bruyne (32) z Manchesteru City a Raphael Varane (30) z městského rivala United ostře zkritizovali nové změny zavedené FIFA a IFAB. Světový řídící orgán fotbalu a mezinárodní orgán pro změny pravidel si od nové sezony prosadily dlouhá nastavení. Údajně proto, aby se fanouškům Premier League dostalo více fotbalové podívané a přestalo se zbytečně zdržovat. "Uvidíme, jak to dopadne, ale nedává to žádný smysl," nechal se slyšet De Bruyne.

Kolem jedenácti kilometrů za zápas, třikrát týdně, až šedesátkrát za sezonu. Tak vypadá v nejhorším případě rok profesionálního fotbalisty na vrcholové úrovni. Extrémní zátěž pro klouby, svaly a čéšky. Také po psychické stránce je nahuštěný zápasový program skutečnou výzvou. Čas s rodinou? Proti jsou prestižní Boxing Day, mistrovství světa klubů a Ligový pohár.

V nejlepších evropských klubech se tradiční trénink praktikuje už jen zřídka. Dokonce ani tréninky s míčem nejsou na denním pořádku. Důraz se klade především na regeneraci a návštěvy maséra. Fotbal je namáhavý sport. Hřiště je obrovské, každý zápas trvá 90 minut. Míč samozřejmě není neustále ve hře. Dochází k drobným přerušením kvůli vhazování, standardním situacím, křečím v lýtkách, diskusím s rozhodčím, kontrolám VAR, brankářům, kteří mimořádně dlouho drží míč...

Každý hráč ale aktivně hraje mezi 50 a 60 minutami. Zbytek? Vítaný oddech pro přetížené vrcholové sportovce.

Tvrdá kritika od hráčů

Pro FIFA a IFAB (orgán, který má rozhodovat o změnách pravidel mezinárodního fotbalu a provádět je) je však rozdíl mezi čistou a hrubou hrací dobou trnem v oku. Na mistrovství světa 2022 v Kataru se proto poprvé na velké scéně testovaly takzvané "monstrózní hrací časy".

Dosud to bylo jiné, po prvním poločase minuta nastavení, po druhém poločase tři minuty. Pokud se nestalo nic neobvyklého, dělalo se to tak v posledních desetiletích všude na světě. Šest nebo sedm minut nastavení bývalo zpravidla maximem. V Kataru šlo však najednou o pravidlo."Chceme bojovat proti plýtvání časem a chceme, aby si fanoušci hru užili," řekl letos v březnu prezident FIFA Gianni Infantino a chválil si, jak je nový přístup oceňován.

Jde nicméně o značně subjektivní vnímání. Protože ani hráčská unie FIFPro, ani špičkoví hráči jako Raphael Varane nebo Kevin de Bruyne nejsou o novém přístupu přesvědčeni, spíše naopak. De Bruyne to po nedělním zápase o anglický Superpohár mezi Arsenalem a Manchesterem City shrnul. "Mluvili jsme o tom s hráči Arsenalu a dokonce i s rozhodčími – ti to vůbec nechtějí, ale je to nové pravidlo a tak to je."

"V zápase, jako byl ten dnešní, byly v prvním poločase dokonce tři minuty nastaveného času. Můžete si jen představit, co se stane, když hrajete proti slabšímu týmu, který musí celou dobu zdržovat. Tady jsme hráli o 12 až 13 minut déle. Dovedu si představit zápasy, které trvají 20 až 25 minut navíc. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale nedává to žádný smysl," řekl belgický záložník.

Více fotbalu znamená automaticky více zábavy. Dává tento jednoduchý výpočet smysl? Varane si myslí, že rozhodně ne. "My hráči už mnoho let mluvíme s manažery o svých obavách, že je zápasů příliš mnoho, že je herní kalendář přeplněný a že je ohrožena fyzická a psychická pohoda hráčů. Navzdory našim dřívějším ohlasům nám nyní pro příští sezonu doporučili: delší zápasy, větší intenzitu a méně emocí, které bychom jako hráči měli projevovat."

Sám Varane ukončil kariéru ve francouzské reprezentaci už ve svých 29 letech, hráčská zátěž pro něj byla příliš velká. Přeskakování mezi klubem a národním týmem přirovnal k pobytu v "pračce".

FIFA chce dostat fotbal na nové trhy

Pro FIFA je v popředí zájmu podívaná. Snaží se více prodávat fotbal mimo Evropu a Jižní Ameriku. Vždyť arabské země, Čína nebo USA určují dění na světové burze. Dostat sem velké turnaje a v návaznosti i masy lidí by organizaci zaručilo velké bonusové příjmy.

Fotbal je hra, ve které padá málo gólů a někdy se na zeleném trávníku prakticky nic neděje. Přesto se diváci baví jako o život. Fotbal žije z atmosféry na tribunách, z promarněných šancí, nevysvětlitelných chyb, zmařených snů a slavných, vzácných okamžiků, kdy se vše sejde.

Zdá se, že FIFA chce fotbal stále více přizpůsobovat novým trhům. AFP

Ztráta herního času je negativní věc, o tom není pochyb. FIFA si od změn slibuje, že nově zavedená extrémně dlouhá nastavení povedou k výchovnému efektu. Hráči by se měli naučit, že plýtvání časem je k ničemu, protože zmeškaný čas se stejně dožene. V zásadě je to pěkná myšlenka.

Jenže oprávněnými obavami hráčů a hráčské unie už se FIFA nezabývá. Neexistuje žádná snaha regulovat rozpis zápasů a zajistit, aby se odehrálo méně útkání. Místo toho se v prosinci 2023 plánuje další mistrovství světa klubů s účastí 32 týmů...