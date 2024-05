Lockyer se po zástavě srdce nevzdává naděje na návrat, připouští však i možný konec kariéry

Velšský fotbalista Tom Lockyer (29) utrpěl minulý rok v prosinci při zápase Premier League zástavu srdce. Tehdejší kapitán Lutonu uvedl, že je smířený s předpokládaným koncem kariéry.

Kapitán Lutonu se i přes velmi krutý osud nevzdává naděje návratu na fotbalové trávníky. Lockyer se nedávno stal poprvé otcem. Navzdory svému přání připouští, že obnovení profesionální kariéry pravděpodobně není možné.

"Netajím se tím, že bych se rád vrátil, ale to by musel posoudit kardiolog nebo specialista, který by provedl kompletní vyšetření toho, co se stalo a zda by se to mohlo opakovat. Máme malou holčičku a ta má přednost. Rád bych znovu hrál, fotbal je můj život, ale pokud je to tak, že nemůžu, tak jsem s tím smířený," prohlásil zkušený obránce, který poslední čtyři sezony hájí barvy Lutonu.

Lockyer se po prosincové zástavě srdce podrobil operaci, při níž mu byl voperován defibrilátor. Ten by měl v budoucnu zabránit dalším kolapsům. Reprezentant Walesu opustil hřiště také loni v květnu, kdy mu nebylo dobře. Lékaři tehdy zjistili nepravidelný srdeční tep. Následně se podrobil operaci a o měsíc později dostal zelenou k návratu na soutěžní trávníky.