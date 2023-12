Manchester předvedl parádní obrat, Liverpool porazil Burnley a poskočil do čela Premier League

Manchester předvedl parádní obrat, Liverpool porazil Burnley a poskočil do čela Premier League

Fotbalisté Liverpoolu vyhráli v 19. kole Premier League na hřišti nováčka v Burnley 2:0 a přinejmenším do čtvrtka budou v čele tabulky. Newcastle se znovu nechal zaskočit, tentokrát prohrál 1:3 s Nottinghamem. Všechny góly dal Chris Wood (32). Výtečně se předvedl Manchester United, který sice s Aston Villou už ve 26. minutě prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 3:2.

První pozdvižení přinesla 23. minuta, kdy se po zákroku na Isaka uvnitř šestnáctky kopala penalta. Té se ujal sám faulovaný Švéd a přízemní ranou po levé ruce Matta Turnera otevřel skóre. Přesně po půlhodině hry mohl zničehonic srovnat Anthony Elanga, propadlý aut z těžké pozice v malém vápně ale nedokázal usměrnit do branky.

Stejný hráč šel o pár chvil později nikým nehlídaný na Martina Dúbravku, místo přihrávky spoluhráči do ideální pozice však volil střelu, které slovenský gólman zlikvidoval. Do přestávky se hrál výborný fotbal s mnoha šancemi a vrchol přišel v nastavení. Nejprve ve vápně hostů prováhal ideální moment pro přihrávku Miguel Almirón, z čehož vyplynul rychlý brejk Nottinghamu, Elanga jej vyšperkoval pasem na Wooda a bývalý útočník Strak zakončením do prázdné brány srovnal.

Totožná spolupráce byla úspěšná i krátce po návratu na trávník. Švédský reprezentant poslal Wooda do úniku, ten si ještě pohrál s obráncem a povedeným lobem překonal Dúbravku. Famózní odpoledne novozélandského kanonýra ale nebralo konce. Po hodině hry si Wood skvěle naběhl na dlouhý pas z hloubi pole, suverénně obešel Dúbravku a střelou do odkryté brány završil hattrick.

O několik minut později se po dlouhé době dostal ke slovu také Newcastle, pokus Lewise Mileyho ovšem skončil pouze těsně za vzdálenější tyčí. Zhruba čtvrthodinu před koncem mohl snížit Isak, ani jeho rána po centru z pravé strany, ani dorážka Bruna Guimaraese ale v síti neskončily. Jenže to bylo z dílny domácích pohříchu vše a Forest po zásluze dotáhli duel do zdárného konce.

Takto se na hřišti pohyboval Wood. Opta by Stats Perform

Nottingham se tak domácí jízdy soupeře nezalekl a poprvé od roku 1988 v rámci ligové soutěže v St. James' Parku zvítězil.

Po půlhodině hry se uvolnil Kluivert a pokusil se v dobré příležitosti skórovat z úhlu. Namísto gólmana situaci opět vyřešil jeden z jeho kolegů a střelu zblokoval. Následně se však domácím konečně zadařilo. Scott prošel s balonem až do vápna, kde jej předložil nehlídanému Kluivertovi.

Nizozemec se tentokrát v jasné příležitosti nemýlil a prostřelil Bernda Lena tvrdou ranou mezi nohy. Do konce poločasu přišla hromada rohových kopů na obou stranách, jenže žádný z týmů ze standardních situací nic nevytěžil.

Bournemouth přidal do tabulky tři cenné body. AFP

Druhý poločas dlouho nenabídl vyloženou příležitost ke skórování. Až v 62. minutě byl jeden z hráčů Bournemouthu poslán tvrdě k zemi a sudí nařídil pokutový kop. K jeho provedení se postavil Solanke, jenž s přehledem umístil balon k pravé tyči.

Hosté začali být nervózní, což potvrdil i gólman Leno, jenž strčil do jednoho z podavačů míčů. Němec si vysloužil žlutou kartu, ale Chalupáře to nijak nenakoplo. V závěru mohl vedení vylepšit David Brooks, jenže nedokázal trefit naservírovanou přihrávku před odkrytou bránu. To se vzápětí povedlo Sinisterrovi, který zpoza vápna vymetl pravou šibenici.

Aktivněji do utkání vstoupili domácí, nicméně žádný z jejich střeleckých pokusů neprošel skrz hradbu bránících hráčů. A tak jako první udeřil Luton. Alfie Doughty prošel ze strany s míčem až do šestnáctky, odkud z úhlu překvapil brankáře Wese Foderinghama, jemuž nasadil jesličky.

Příležitost ke srovnání měli domácí krátce po půlhodině hry, kdy rozehrávaly přímý kop z hranice vápna. Jeho provedení si vzal na starost Gustavo Hamer a mířil přesně ke vzdálenější tyči. Thomas Kaminski se ovšem skvěle natáhl a balon vytěsnil. Před koncem první půle si šikovně naskočil na centr Ross Barkley, ale hlavičku namířil těsně nad břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po poločasové přestávce se k ráně odhodlal Jacob Brown, Foderingham ale pohotově zasáhl. Po hodině hry vedl Sheffield útok, při kterém byl James McAtee poslán tvrdě k zemi v soupeřově vápně. Sudí na situaci nereagoval, a tak host z Manchesteru City posunul balon na Olivera McBurnieho, jenž ze strany zamířil přesně k levé tyči. Krátce nato vznikl ve vápně Lutonu zmatek, při němž se po několika odrazech dostal míč až k Anelu Ahmedhodžičovi a kapitán Žiletek otočil stav utkání střelou do odkryté brány.

Kloboučníky to nesrazilo a v 77. bylo opět vyrovnáno, neboť jeden z centrů nešťastně tečoval hlavou za záda vlastního gólmana Jack Robinson. Aby smůly na straně domácích nebylo málo, tak se do následné přihrávky ve vlastním vápně vložil Slimane a od něj se balon odrazil až do sítě. Tuniský záložník se mohl vykoupit v nastavení, když se procpal do šance, nicméně zamířil pouze nad břevno.

Hosté od prvních minut utkání nenechali nic náhodě a už po šesti minutách slavili úvodní branku. Po přihrávce Codyho Gakpa se do míče opřel Núňez a tvrdou ranou k pravé tyči nedovolil Traffordovi zasáhnout. Ve 12. minutě se domácí vymanili z tlaku Liverpoolu a příležitost srovnat měl Josh Brownhill, jeho rána však jen těsně minula bránu.

Ve 28. minutě se prosadil tvrdou ranou pod břevno Gakpo, nicméně sudí byl nucen gól odvolat kvůli předchozímu faulu Núňeze. Zvýšit mohl také Mohamed Salah, střelou z prvního doteku však nastřelil pouze horní tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci Kloppa po změně stran rozvlinili síť domácí branky už potřetí. Skóre na tabuli ale zůstalo stále jednobrankové, neboť ani tento gól z kopačky Harveyho Elliotta nebyl uznán, tentokrát kvůli ofsajdu Salaha. Malá útočná efektivita mohla Reds mrzet okolo 70. minuty, kdy si domácí dokázali vytvořit několik zajímavých příležitostí.

Dvougólový náskok dlouho nedokázaly zařídit ani posily z Kloppovy lavičky, mezi nimiž byl třeba miláček publika Dominik Szoboszlai. V 86. minutě nebezpečně pálil Trent Alexander-Arnold, této krásné ráně ale k nominaci na branku kola chybělo jen pár decimetrů. V závěru hrací doby se na gólovou listinu důležitým zásahem zapsal Diogo Jota, když chytrou ranou z úhlu poslal míč Traffordovi mezi nohama.

V prvních minutách zápasu předváděly oba celky velmi opatrnou hru bez riskantních manévrů. To platilo až do 21. minuty, kdy Aston Villa dostala výhodu přímého kopu ze strany hřiště. Centrovaný míč z kopačky Johna McGinna proplachtil skrze šestnáctku, až si nikým netečovaný našel cestu za záda Andrého Onany. Pět minut nato už bylo vedení Villans dvojnásobné.

Tentokrát brance předcházel rohový kop, který pouhým nastavením paty uklidil po přihrávce Clementa Lengleta do sítě Leander Dendoncker. Až dva inkasované góly probudily ofenzivu Rudých ďáblů. Ti ke konci půle zatlačili Aston Villu do vlastní šestnáctky, avšak ani to nestačilo na snížení.

Tlak z první půle si United přenesli i do druhého dějství. Vysoko postavená obrana Villans vybízela k průnikovým přihrávkám, čehož domácí využili v 59. minutě, když Garnacho zakončoval do odkryté brány po přihrávce Marcuse Rashforda –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1:2. Krátce nato se na druhé straně blýskl vynikajícím zákrokem proti Leonovi Baileymu Onana. Odbila 71. minuta a už bylo vyrovnáno.

Argentinský mladík Garnacho vyslal nebezpečnou tečovanou střelu, na kterou Emiliano Martínez nemohl dosáhnout. V 82. minutě se po rohovém kopu odrazil míč k Höjlundovi, ten se s ním nepáral a poslal ho přímo k levé tyči. United tak dokonali heroický obrat, jenž si už dokázali pohlídat.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Premier League