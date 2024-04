Bowenův gól potrhal titulové ambice Liverpoolu, Sheffield sestupuje, Chelsea vybojovala bod

West Ham remizoval ve 35. kole Premier League doma s Liverpoolem 2:2 a výrazně tak Kloppově družině zkomplikoval boj o titul. Stejně jako v prvním vzájemném zápase se prosadil Jarrod Bowen. Pěti góly se blýskli fotbalisté Newcastlu a odsoudili tak poslední Sheffield k sestupu do Championship. Straky se přiblížily šestému Manchesteru United na rozdíl jediného bodu a zdramatizovaly tak boj o pohárovou Evropu. Rudí ďáblové ztratili poté, co v závěru přišli o těsné vedení a s Burnley pouze remizovali 1:1.

Fotbalisté Liverpoolu se oklepali z úvodní nervozity a začali svého soupeře tlačit i tentokrát. K zajímavému zakončení se dostal Harvey Elliott, jenž ovšem propadnutý balon nasměroval jen do boční sítě. Po půlhodině hry se na druhé straně opřel do odraženého balonu Coufal, jehož tečovaný projektil do levé části branky pořádně prověřila pozornost Alissona.

Před pauzou ještě stihl rozezvučet tyč Luis Díaz, jenž střílel přes oba clonící české bojovníky v dresu West Hamu. Chvíli nato si ovšem vzal slovo domácí snajpr Bowen, jehož první ránu sice dokázal brazilský strážce na poslední chvíli odrazit na roh, po něm se však Angličan i přes svou nevysokou postavu prosadil přesnou hlavičkou.

Heat mapa Virgila van Dijka. Opta by StatsPerform

Reds se ovšem s odpovědí dlouho nezdrželi, když ve 48. minutě z první pohotově zakončil Andrew Robertson k levé tyči. Hosté ve druhé půli naprosto dominovali, z velkého počtu šancí ovšem rozhodující gól dlouho nepřicházel. Neproduktivní ofenzivě Reds musel pomoct soupeř, když se po několika náhodných odrazech ve vlastní šestnáctce po rohovém kopu dostal míč k Součkovi, který jej nasměroval do Alphonseho Areoly, od nějž se odrazil do vlastní sítě.

Zaváhání zkušený brankář odčinil hned vzápětí, když si počíhal na technickou ránu Díaze. Skóre tak dorovnal v 77. minutě přesnou hlavičkou Antonio, jenž zužitkoval milimetrový centr Bowena. Důležitý zákrok si v závěru připsal dobře hrající Coufal, jenž ve skluzu zamezil jasné gólové příležitosti střídajícímu Mohamedu Salahovi.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

V úvodní pasáži tohoto duelu ale United vypadali na to, že by je mohlo čekat o něco klidnější odpoledne než ve dvou zmíněných případech. Již ve třetí minutě našel Bruno Fernandes přesným centrem Alejandra Garnacha, ten ale situaci uspěchal a z první přestřelil. Jen o malou chvíli později se hned do dvou příležitostí dostal Antony, jenž nejprve přinutil po rohovém kopu Muriče k dobrému zákroku, aby několik desítek vteřin nato hostující gólman rychlým vyběhnutím zneškodnil Brazilcův pokus o skórování.

Po pár minutách klidu opět zaúřadovali domácí. Spolupráce dánských reprezentantů vyústila v pokus Fernandese z velké blízkosti, Murič ale jeho dělovku vyrazil na brankovou konstrukci. Dalším neúspěšným střelcem se stal Kobbie Mainoo. Ten napřáhl kousek za vápnem a mířil těsně vedle tyče.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Krátce po změně stran opět došlo na souboje Antonyho proti Muričovi. Kosovský gólman nejprve vytěsnil ránu bývalé hvězdy Ajaxu z prostoru kolem penaltového puntíku a následně mu stejně jako v úvodu zápasu včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a ani nyní neinkasoval. Další příležitost převážit misky vah na stranu Rudých ďáblů měl Garnacho, jeho pohotový volej po rohovém kopu ale znovu fantasticky zneškodnil Murič.

Ten tak měl sice nakročeno k titulu jasného muže zápasu, jenomže na prahu závěrečné desetiminutovky přece jen inkasoval. Sander Berge předvedl katastrofální chybu v rozehrávce, které využil Antony, jenž pelášil s míčem sám na branku a z páté velké šance konečně překonal Muriče. Ani to ale Manchesteru na výhru nestačilo. Pár minut před koncem Onana hloupě fauloval jendoho z hostů a nabídnutou penaltu využil ke srovnání Amdouni.

Navzdory nepříznivé situaci v tabulce šli hosté do vedení v páté minutě, kdy si na vysoký balon do šestnáctky naběhl Anel Ahmedhodžič, jenž hlavou zakončil přesně mezi nohy gólmana. Po čtvrthodině hry měl skvělou příležitost Cameron Archer, skvělý průchod do vápna ovšem zakončil střelou přímo do clonícího obránce. Newcastle se vzpamatoval až ve 26. minutě, kdy přízemní ranou ke vzdálenější tyči srovnal skóre Isak. Rychlou odpověď mohl obstarat dobře hrající Ben Brereton Díaz, jehož zakončení zblízka orazítkovalo tyč.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Další přesný zásah ovšem po návratu z kabin oslavoval Newcastle, když Anthony Gordon posadil z přímého kopu balon přesně na hlavu skórujícího Bruna Guimaraese. Anglický mladík mohl chvíli nato sám skórovat, v samostatném úniku jej však skvěle vychytal brankář.

Před hodinou hry přišla pro Sheffield krutá rána v podobně pokutového kopu, který s chladnou hlavou proměnil Isak. Rozhozená obrana Žiletek inkasovala ještě jednou, když si po rohovém kopu nešťastně srazil míč do vlastní sítě Osborn. Odevzdané hosty ztrestal přesnou střelou pod břevno také Callum Wilson.

Fotbalisté Fulhamu remizovali v londýnském derby na vlastním hřišti s Crystal Palace 1:1. Chalupáři měli sice pozvolný vstup do utkání a v úvodu čelili několika šancím hostů, jejich výkon ovšem gradoval, což vyvrcholilo v první dubnovou branku Rodriga Munize. Eagles však našli recept k vyrovnání v závěru duelu, kdy se prosadil famózní ranou Jeffrey Schlupp.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Fotbalisté Wolverhamptonu přehráli na vlastním hřišti Luton výsledkem 2:1. Domácí kouč Gary O’Neil si v posledních týdnech stěžoval na obrovskou marodku, tentokrát se však základní sestava už takřka blížila ideálu a na výkonu to bylo znát. Převahu favorita poprvé zužitkoval ve 39. minutě Hee-Chan Hwang, pro nějž šlo už o 11. ligovou trefu v sezoně, ale vůbec první v roce 2024. Po změně stran se navíc prosadil i Toti a právě jeho gól byl v konečném důsledku tím, který ukončil téměř dvouměsíční čekání Vlků na soutěžní vítězství.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Fotbalisté Evertonu porazili Brentford 1:0 a zajistili si tři zápasy před konce ročníku záchranu. Gólové šance viděli diváci v Goodison Parku až po změně stran. Nejdříve sice zahodil jasnou příležitost hostující Ivan Toney a krátce nato otestoval pevnost brankové konstrukce Dwight McNeil, vítězné branka však přišla v 60. minutě, kdy se prosadil Idrissa Gueye.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Senegalec si za uplynulý týden připsal již druhý gól, což je více než v dosavadních dvou sezonách od přestupu z PSG. Toffees tak prožili fantastický duben, ve kterém prohráli pouze jednou.

Emeryho svěřenci se pohlednou souhrou prokombinovali ve 4. minutě k zakončení Johna McGinna, které za záda bezmocného Djordjeho Petroviče srazil smolně Marc Cucurella. The Blues se z vyrovnání po přesné střele Nicolase Jacksona, jehož forma měla v posledních zápasech k ideálu daleko, radovali jen chvíli. Videorozhodčí totiž odhalil Senegalcův ofsajd a zásah odvolal.

Stejný hráč byl blízko gólu také po půlhodině hry, kdy mu posadil balon na hlavu Cucurella, ale Jackson trefil jen pravou tyč. Územní převaha, kterou modří celý poločas disponovali, přišla vniveč, jelikož ve 42. minutě lovil Petrovič balon ze své sítě podruhé, když ho skrytou střelou na přední tyč překonal Morgan Rogers.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vrásky na Emeryho čele udělal gólman Martínez, který vinou zranění musel o přestávce střídat. Náhradníka argentinského mistra světa Robina Olsena jako první vystrašil Madueke, jenž přízemní střelou v 53. minutě minul.

Šikovného křídelníka to ovšem od dalších ofenzivních výpadů neodradilo, za což sklidil ovoce po hodině hry, kdy přesným zakončením potrestal chybu Douglase Luize. Snížení svěřence Mauricia Pochettina ještě více nabudilo a ti měli na trávníku jasně navrch. Neustálá převaha The Blues nakonec ve vyrovnání vyústila v úvodu poslední desetiminutovky.

Madueke tentokrát v roli asistenta přiťukl míč za šestnáctkou Gallagherovi, který svůj technický pokus zakroutil parádně do vzdálenějšího rohu. V závěrečném nastavení dokonce Chelsea s Olsenovým přispěním dopravila míč do sítě potřetí, videorozhodčí ovšem odhalil faul a zásah odvolal.

Hráčské hodnocení. Livesport

Tabulka Premier League