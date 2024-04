Arteta byl po remíze spokojený: Hráli jsme proti neuvěřitelnému týmu, ale hráči chtějí víc

Arsenal poprvé po téměř osmi letech bodoval na hřišti Manchesteru City, ze tří střetů v sezoně svému velkému sokovi ani jednou nepodlehl a navíc fanouškům na Etihadu způsobil, že poprvé od října 2021 neviděli gól domácího týmu. Dle slov Mikela Artety (42) ovšem i tak jeho hráči nebyli stoprocentně spokojeni.

"Doma Citizens neskórovali po skoro třech letech, což samo o sobě vypovídá o náročnosti zápasu. Ale hráči chtějí víc. Ví, že mohli udělat víc jako jednotlivci i jako tým. A to velmi rád vidím," prohlásil španělský manažer. "Jdeme krok za krokem, musíme navázat na všechny ty dobré věci a zlepšit se v těch dalších," doplnil.

Gunners sehráli ve východní části Manchesteru opatrné utkání s celkem třemi střelami na bránu. Na straně domácích po přestávce zajímavě pálil Kovačič, prosadit se ve slibné pozici mohl i Haaland. Bez šancí ovšem nebyli ani hosté, slibný protiútok vyřešil jen střelou do brankáře Trossard, Jesus zase nedosáhl na Sakův pas před odkrytou bránu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Těžký a těsný zápas proti neuvěřitelnému týmu," hodnotil Arteta bezprostředně po utkání. "Prezentovali jsme se disciplinovaným a trpělivým výkonem, pozitivem je i to, že jsme si vypracovali několik velkých šancí. Bohužel jsme jich nevyužili, postrádali jsme totiž trochu klidu. To platí i o hře s míčem, chyběla nám odvaha, ačkoliv samozřejmě patří uznání i soupeři, který nám život hodně ztěžoval."

Kanonýři ligovým šlágrem vstoupili do náročného období, v němž je minimálně do konce dubna čekají neustále dva zápasy týdne. Mezi ně patří těžké duely proti Aston Ville, Chelsea či Tottenhamu i čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem. V případě postupu dál může navíc dojít k opětovnému měření sil se Citizens. Nejbližší výzvu na cestě za kýženou trofejí ale představuje už středeční duel s Lutonem. Arsenal sice půjde do utkání posilněn nedělními návraty Martinelliho a Tomiyasua po zranění, i tak jej nečeká lehké utkání.

"Zápas se City je už za námi, teď nás však čeká další těžký soupeř. Víme, co Luton proti velkým týmům dokáže. Budeme se spoléhat na domácí atmosféru a doufáme, že se nám podaří udržet tři body na Emirates," věří lodivod Arsenalu.