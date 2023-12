Fantasy Premier League: Nezapomeňte aktualizovat své sestavy před zápasy uprostřed týdne

Ne, není to chyba – Premier League vstupuje do nejrušnější části programu a už nestačí jen vybírat sestavy v pátek. Nenechte si ujít zápasy uprostřed týdne, další uzávěrka je již v úterý večer!

Předchozí kolo bylo spíše chudé na velkolepé momenty Fantasy Premier League. Skórovali Erling Haaland (14,0), Mohamed Salah (13,1), Heung-Min Son (9,6) i Bukayo Saka (8,9).

Ofenzivní hráči navíc převyšovali defenzivní hráče, protože jen málo týmů udrželo čisté konto. Zkušené hráče FPL to však nemělo čím překvapit.

Komu svěřit kapitánskou pásku?

Tato otázka je opět nesmírně legitimní, i když, buďme upřímní – co se týče samotné hry, Haaland a Salah vypadají pozoruhodně podobně.

Hráč Liverpoolu nasbíral ve hře nejvíce bodů, ale jen o jeden bod více než hráč Manchesteru City. Možná právě nadcházející kolo bude tím rozhodujícím a vyústí v rozdíl mezi oběma.

Salah má dobrou příležitost získat opravdu bláznivá čísla, protože pojede do Sheffieldu United, který dokázal doma prohrát 0:8 s Newcastlem. Pokud se Liverpool dá dohromady a Salah odehraje celý zápas, může se i s malým úsilím dostat na dvouciferné číslo. Je to koneckonců on, kdo v týmu Jürgena Kloppa kope pokutové kopy, a hodně akcí The Reds jde přes něj. Riziko, že by neskóroval, je u něj extrémně nízké.

Na papíře má Haaland složitější pozici, protože ho čeká výjezd do Villa Parku. Tým Unaie Emeryho patří v tomto kalendářním roce k nejlepším v Premier League a těžko si představit, že by Emiliano Martínez (4,9) inkasoval několik gólů. Na druhou stranu je ale Haaland nesmírně spolehlivý – když se mu nepodaří skórovat ze hry, většinou si připíše aspoň asistenci. Když ne asistence, tak je tu šance na pokutový kop. Těžko si představit, že by vstřelil hattrick, ale šance na to, že si připíše například pouze dva body, není příliš velká.

Co jsme se naučili z minulého víkendu?

Situace je dynamická – sotva jsme dohráli poslední zápas předchozího kola Premier League, už za sebou máme první předzápasové konference dalšího kola. Je čas na několik klíčových postřehů.

Zranění Nicka Popea (5,5) – Brankář Newcastlu musel po nešťastném pádu opustit hřiště a podle posledních zpráv bude chybět několik měsíců, protože musí doléčit zranění ramene. Oko zkušeného hráče FPL okamžitě najde svou příležitost v podobě Martina Dúbravky (4,0), který bude nečekaně hájit branku Magpies, ale přesto bych před jeho nákupem varoval. Krátkodobě může být dobrou volbou, ale Newcastle se oprávněně bude snažit koupit a získat brankáře, který převezme Popeovu roli a Dúbravku posadí na lavičku. Žádné unáhlené kroky.

Návrat Jarroda Bowena (7,6) – Slova Davida Moyese se naplnila a Angličan se skutečně velmi rychle vrátil do hry a nastoupil do zápasu proti Crystal Palace. Bohužel pro jeho majitele se však na gólech Kladivářů nepodílel. Pokud s ním však někdo vydržel v sestavě a ještě ho neprodal, není důvod tak činit ani nyní. Bowenovi se daří a v příštích kolech se s ním může počítat na góly.

Těžký los pro Aston Villu – Ollie Watkins (8,4) hrál proti Bournemouthu a navzdory tomu, že ho mnozí hráči v obavách z poklesu formy prodávali, získal 11 bodů. Matty Cash (4,9) a Moussa Diaby (6,8) začali zápas na lavičce, přestože je ve svých sestavách drželo velké procento hráčů FPL. Villans nyní navíc čeká velmi náročný program, protože se v následujících dnech utkají s Manchesterem City a Liverpoolem. Vzhledem k následujícím utkáním není úplně rozumné vlastnit více než jednoho hráče Aston Villy.

Koho koupit?

Matheus Cunha (5,6) – Wolves jsou jedním ze zjevení letošního ročníku soutěže a Brazilec ukazuje, že by se mohl prosadit jako třetí útočník ve FPL. Je velmi levný, na hřišti stráví hodně času a je lídrem útoku svého týmu. Ve svém týmu má nejvíce střel, nejvíce střel na branku a také nejvyšší xG (očekávané góly). Navíc nespoléhá jen na góly, na svém kontě má také dvě asistence. Samozřejmě ho nelze považovat za první volbu v sestavě, ale pokud máte na této pozici volného místo – proč ne? Další dva zápasy sehrají Wolves doma proti Burnley a Nottinghamu.

Antonee Robinson (4,4) - Také poměrně nepopulární volba. Co vás může přesvědčit, abyste koupili obránce z jednoho z nejhorších týmů v lize? Fulham v neděli na Anfieldu ukázal, že opravdu umí zabojovat. Londýňané v tomto ročníku vstřelili pouze 16 gólů a u tří z nich asistoval právě Američan. A nejen to, podařilo se mu to v posledních třech kolech. Stojí pouhých 4,4 milionu, což nejsou žádné peníze, a v ofenzivě dokáže něco udělat. Pokud by navíc došlo na čisté konto, daly by se z toho vytěžit dobré body. Ideální obránce na střídání z lavičky.

Martin Dúbravka (4,0) – První prognózy hovoří o tom, že se Nick Pope, dosavadní jednička mezi tyčemi Newcastlu, nepostaví mezi tři tyče přibližně 4-5 měsíců. Ten kvůli rameni nedochytal zápas proti Manchesteru United a závěrečné minuty si tak připsal Martin Dúbravka. Slovenský gólman si dosud připisuje zápasy zejména v dresu reprezentace, kde dokazuje, že je stále prvotřídním brankářem a osobně nevidím důvod přivádět do kádru Strak nového gólmana na pozici jedničky. Připočteme-li k tomu jeho cenu 4,0 milionu, jedná se v podstatě o dárek, který je třeba sebrat, jeho cena poletí v nejbližších týdnech nahoru.

Pedro Porro (5,3) – Čistých kont vidíme v Premier League v posledních kolech pomálu. Proto je třeba hledat u defenzivních hráčů potenciál zejména v útočných číslech. Španělský krajní bek Pedro Porro tento předpoklad splňuje, kdy pro spoluhráče vytvořil v posledních čtyřech zápasech čtyři velké šance, což je nejvíce mezi obránci, zároveň je střelecky aktivní a pohybuje se v nebezpečných prostorech před brankou soupeře. Tottenham čeká domácí zápas proti West Hamu, který pevnou defenzivou neoplývá a rovněž v dalších kolech není los pro svěřence Postecogloua nikterak dramatický, Porro je z dlouhodobého hlediska dobrou volbou.

Matheus Cunha (5,6) – Dostáváme se do fáze sezony, kdy je třeba brát ohled na minutáž jednotlivých hráčů a sázet na klíčové borce jednotlivých týmů. K těm momentálně patří v dresu Wolverhamptonu Matheus Cunha. Tento Brazilec se prosadil v předchozích dvou utkáních na hřišti Fulhamu a Arsenalu, Vlky teď navíc čekají dva zápasy na domácí půdě, konkrétně proti Burnley a Nottinghamu. Cunha během uplynulého měsíce patřil k nejaktivnějším střelcům soutěže a věřím, že společně s Jihokorejcem Hwangem bude patřit k hlavním tahounům svého týmu. Pokud máte místo v útoku, brazilského reprezentanta mají v kádru pouze 2 % manažerů.