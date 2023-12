ŠESTKA: Elita Ligy národů na obzoru, těžká mise Manchesteru City i konec čekání Unionu

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 5. prosince

Česko – Slovinsko

České fotbalistky mají na dosah postup do elitní skupiny Ligy národů. K tomuto výraznému úspěchu potřebují v Pardubicích porazit Slovinsko, pak se nemusejí ohlížet na výsledek nyní druhé Bosny, jež na ně ztrácí dva body. Třebaže jsou bookmakeři ohledně českých nadějí v zápase mírně opatrní, fakta napovídají, že jejich zdrženlivost není zřejmě na místě. Češky by měly zvítězit, samy se spíš obávají klimatických podmínek než soupeřek.

Pod koučem Karlem Radou se se Slovinskem střetly v posledních šesti letech třikrát a zapsaly pokaždé výhru s celkovým skóre 8:0. Trávník v Pardubicích prošel v neděli zatěžkávací zkouškou při ligovém duelu se Spartou a měl by nahrávat domácím hráčkám. Ty totiž chtějí po sobotním upracovaném úspěchu v maďarském Györu na podmáčeném terénu s Běloruskem (1:0) přidat do svého výkonu i fotbalovost.

Středa 6. prosince

Aston Villa – Manchester City

Duel ve Villa Parku proti sobě svede papírově daleko vyrovnanější soupeře, než by se na první pohled mohlo zdát. Čtvrtá Aston Villa aktuálně ztrácí na třetí City pouhý bod. Zatímco hosté procházejí mírným útlumem, když v lize remizovali třikrát po sobě (v Chelsea, Liverpoolu a Tottenhamu však měli opravdu silné soupeře), tým z Birminghamu si užívá úctyhodnou šňůru na domácí půdě.

V lize a evropských pohárech tam vyhrál 17 zápasů, v osmi z nich navíc neinkasoval. Nutno ovšem říct, že během této impozantní série nenarazil s výjimkou Newcastlu na špičkového soka. A když se tak stalo naposledy, prohrál v únoru s Arsenalem 2:4. I svěřenci Pepa Guardioly vědí, kde ve Villa Parku stojí branky, trefili se tam do nich při svých posledních čtyřech vystoupeních celkem 11krát. A i nyní se jim to povede víckrát než domácím.

Čtvrtek 7. prosince

Plzeň – Liberec

I když jsou papírovými favority hosté, kteří se nacházejí na osmém místě tabulky, o tři příčky (a osm bodů) nad Plzní, na ledě to podle všeho bude vypadat jinak. Hokejisté Liberce jsou totiž v útlumu, podle aktuální formy (jediná výhra z pěti zápasů) je v extralize horší už jen poslední Mladá Boleslav. Po zranění Slováka Martina Faška-Rudáše se mu rozpadl elitní útok a následovaly dvě porážky.

Indiáni naopak z minulých šesti utkání vyšli naprázdno v jediném. Chytil se zejména reprezentační debutant Dominik Pavlát, jemuž start (a hned čisté konto) za národní tým pomohl. Od té doby v lize neklesl s úspěšností zákroků pod 93 %, což předtím vůbec nebyl jeho standard. Plzeň neporazila Liberec doma za tři body víc než dva roky (série je dlouhá pět zápasů), nicméně teď má nejlepší předpoklady k tomu čekání ukončit.

Pátek 8. prosince

Twente – Excelsior Rotterdam

Twente Enschede se i po odchodu svého tahouna Václava Černého do Wolfsburgu drží v popředí nizozemské ligy, ba dokonce při úpadku Ajaxu útočí na příčky zajišťující předkolo Ligy mistrů, od nichž je dělí jen horší skóre. Před týmem Michala Sadílka však nyní stojí zrádný souboj. Excelsior totiž přijede na jeho stadion v roli totálního outsidera, nedůvěra bookmakerů je vzhledem k jeho schopnostem až příliš vysoká.

Rotterdamský soubor má pátý nejlepší útok z celé ligy v zápasech venku, v posledních čtyřech utkáních hrál třikrát nerozhodně a Feyenoord jej zlomil až gólem v závěru. Twente naopak v minulých dvou startech doma inkasovalo šest branek a zvlášť tři od Nijmegenu (v utkání chyběl distancovaný Sadílek), jenž hraje o záchranu, nejsou ničím ke chlubení. Oba týmy se prosadí i tentokrát, Excelsior vyšel venku naprázdno na podzim jen jednou.

Sobota 9. prosince

Union Berlín – Mönchengladbach

Vypadá to, že si vedení Unionu Berlín odvoláním švýcarského kouče Urse Fischera příliš nepomohlo, nicméně tak úplně pravda to není. Tým z německé metropole totiž pomaličku polehoučku začíná nabírat dech. Porážky (od začátku září do začátku listopadu jich bylo 12 v řadě!) vystřídaly remízy, v posledních čtyři zápasech se zrodily celkem tři. Minule v lize už navíc Union sahal po vítězství, jenže proti Augsburgu (1:1) neproměnil penaltu.

Soupeře nicméně přestřílel jednoznačně 6:2. Nový kouč Nenad Bjelica si pak odbyl premiéru u týmu bodovým importem v Lize mistrů z Bragy. Mönchengladbach body sbírá převážně doma, venku dokázal za celý podzim zvítězit jen jednou. Na Unionu mu to navíc nejde, ze čtyř startů tam třikrát prohrál a remizoval tam během covidu, když domácím chyběli jejich skvělí fanoušci. Král a spol. se proti oblíbenému soupeři dočkají své první výhry od srpna.

Neděle 10. prosince

Lyon – Toulouse

Trápení Lyonu nebere konce. Klub, který v roce 2008 oslavil zisk sedmého titulu v řadě, se nyní krčí na posledním místě tabulky a poté, co se rozjel v Nizozemsku Ajax, je zřejmě nejsmutnějším překvapením sezony v celé Evropě. Na svém stadionu naposledy vyhrál na sklonku minulého ročníku, tedy před víc než půl rokem! V tom nynějším doma posbíral v sedmi duelech jen tři body a v tabulce je poslední s tříbodovou ztrátou.

Jeho hráčům nepřidává, že se jim vlastní fanoušci vysmívají, minule s Lille dokonce ironicky slavili jejich každou povedenou přihrávku. Lacazette a spol. se zkrátka budou muset poprat s hodně vlivy, aby na konci ročníku nenastoupili do transferu o soutěž níž. Toulouse na tom není o moc lépe, v lize čeká na vítězství od 1. října, celkem už sedm zápasů. Z celé Ligue 1 má nejvíc remíz (sedm ze 14 duelů) a smírně skončí i tento souboj.