Osm adeptů na postup do Premier League: Tradiční značku táhne český gólman

Už jde do tuhého. Týmy ze špičky druhé anglické ligy vědí, že v nejbližších dnech se rozhodne o postupujících do Premier League. Dost dobře se může stát, že se mezi anglickou elitu vrátí trojice týmů, která v ní loni působila. Velké šance na návrat má ale i kdysi slavný Ipswich, jehož bránu hájí český gólman Václav Hladký (33).

Už jen dvě kola zbývají do konce EFL Championship, jedné z nejnáročnějších fotbalových lig světa, kterou hraje systémem každý s každým 24 týmů. Kdo chce postoupit do nablýskané Premier League, musí tedy zvládnout porci 46 zápasů. První dva týmy jdou nahoru přímo, další čtyři pak čeká play off s vyvrcholením v londýnském Wembley.

Nevyzpytatelným vyřazovacím bojům se ale ti nejlepší chtějí vyhnout, a tak už o víkendu, pokud se zadaří, může Leicester slavit návrat. V úspěch doufá i Leeds nebo již zmíněný Ipswich. Na vyřazovací boje už se pomalu chystají v Southamptonu, West Bromwichi nebo Norwichi.

Naději ale stále živí i Hull nebo Coventry, i když jim by pomohly k zázraku jen těžko představitelné výpadky soupeřů z páté a šesté příčky… Které kluby tedy jsou ve hře o postup do Premier League a jaké mají šance?

naposledy v Premier League: 2022/23

přímý postup: 91,9 %

James Maddison sice po loňském sestupu neodolal vábení Tottenhamu, zůstal ale srdcař Jamie Vardy, který ve 37 letech táhne s kapitánskou páskou tým Lišek mezi elitu. Vardy si stále drží úžasnou výkonnost, se 16 góly je nejlepším střelcem týmu a společně se záložníkem Kiernanem Dewsbury-Hallem (12 gólů a 16 nahrávek) je ústřední postavou. Leicesteru stačí vyhrát jeden ze dvou nejbližších zápasů. Slavit může už o víkendu v Prestonu, případně následně v domácím prostředí s Blackburnem.

naposledy v Premier League: 2022/23

přímý postup: 59,9 %

Už se zdálo, že výborně rozehranou sezonu The Peacocks zhatí nezdary z posledních týdnů, pak se ale tým vedený Danielem Farkem vzchopil. Na hřišti Middlesbrough vystřílel vítězství 4:3 a před posledními dvěma koly se posunul průběžnou na druhou příčku. Kometou je nizozemský forvard Crysencio Summerville, který dal v sezoně už 19 gólů. V posledních dvou kolech se klub, jenž před dvěma dekádami hrál úspěšně i evropské poháry, představí na hřišti Queens Park Rangers a nakonec doma se Southamptonem.

naposledy v Premier League: 2001/02

přímý postup: 47,0 %

Poslední měsíce v Ipswichi vypadají jako příběh bájného Fénixe vstávajícího z popela. Kdysi slavný klub, který v roce 1961 vyhrál anglickou ligu a v roce 1981 Pohár UEFA, má blízko k tomu, aby zapsal dva postupy v řadě a po 22 letech se objevil mezi elitou.

V loňské sezoně hráli The Tractor Boys ještě League One, tedy třetí nejvyšší soutěž. Pokud ale zvládnou koncovku aktuálního ročníku, mohou být už na podzim znovu členy nejprestižnější ligové soutěže světa. Ipswich ztrácí jeden bod na postupové druhé místo a má zápas k dobru. Také ale všechny tři zápasy, které ho čekají, hraje se soupeři s velkou motivací. Jede postupně na hřiště Hullu a Coventry, které se stále rvou o postup do play off. A nakonec bude hostit Huddersfield, který zřejmě ještě bude hrát o záchranu.

naposledy v Premier League: 2022/23

přímý postup: 1,1 %

Když naposledy Saints spadli z Premier League, čekali na návrat sedm sezon. I proto se hodně snaží, aby to tentokrát zvládli na první pokus. Týmu z jihoanglického přístavu se relativně daří i bez dlouholetého tahouna Jamese Ward-Prowse, který se po pádu Southamptonu o patro níž stal členem West Hamu. Roli kanonýra převzal Adam Armstrong a ten nechává vzpomenout na svou výjimečnou sezonu 2020/21 z Blackburnu, kdy dal 28 gólů. Letos v Championship pálil přesně už dvacetkrát. Southampton ve zbytku zákaldní části hostí Stoke a následně jede do Leedsu. S největší pravděpodobností bude hrát nadstavbu.

Šance i pro zlomené Coventry

Další čtyři týmy mají před středeční dohrávkou Coventry s Hullem ještě možnost zabojovat o postup přes dodatečné play off. Které to jsou?

West Brom

naposledy v Premier League: 2020/21

The Baggies mají letos vynikající defenzivu a hlavně díky ní se po téměř celou sezonu pohybují v popředí tabulky. Gólman Alex Palmer nechyběl ani minutu a pyšní se i tím, že chytil tři penalty ze šesti. Cesta do Premier League, kterou WBA hrál naposledy před třemi lety, ale stejně vede jedině přes úspěch v play off.

Norwich nemá 6. místo jisté, bojují o něj i Hull a Coventry Livesport

Norwich

naposledy v Premier League: 2019/20

Produktivní trojice Joshua Sargent, Gabriel Sara a Jonathan Rowe drží Kanárky v postupové naději navzdory velmi špatné defenzivě. Je ale potřeba říci, že v Norwichi jsou na postupy mezi elitu experty. V historii už slavili celkem devětkrát a v tomto ohledu jsou anglickými rekordmany.

Hull

naposledy v Premier League: 2016/17

Po sestupu z Premier League v roce 2017 následoval pád až do třetí nejvyšší soutěže, letos ale hraje Hull nejlepší sezonu poslední doby. Tigers spoléhají hlavně na forvarda Jadena Philogena, který dal 11 gólů a na dalších sedm nahrál.

Coventry

naposledy v Premier League: 2000/01

The Sky Blues se ještě vzpamatovávají z krutého vyřazení v FA Cupu, kde tým přišel o postup do finále s Manchesterem United až v penaltovém rozstřelu. Navíc mu v poslední minutě prodloužení nebyl uznán gól pro titěrný ofsajd.

Náplastí by pro Coventry mohl být úspěch v lize, kde ho čekají ještě čtyři zápasy: Doma Hull, venku Blackburn, doma Ipswich a QPR. V těch by mohli City vybojovat play off a následně se pokusit o zázrak a účast ve Wembley, kde se rozhodne o posledním postupujícím.

České postupy

Posledním českým fotbalistou, který slavil postup z The Championship do Premier League, byl Tomáš Kalas. Ten v roce v roce 2018 uspěl v dresu Fulhamu v rozhodujícím utkání ve Wembley, kdy Cottagers porazili Aston Villu 1:0. Kalas postoupil ze druhé ligy mezi elitu hned dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2016, když hrál za Middlesbrough.

Na seznamu úspěšných hráčů je i Jiří Skalák, který v roce 2017 odehrál za Brighton 31 zápasů a přispěl k úspěchu šesti nahrávkami.

V roce 2015 slavil Matěj Vydra s Watfordem a byl jednou z ústředních postav. Rodák z Chotěboře nastřílel v sezoně 16 gólů a dalších 6 připravil.

Roman Bednář se v sezoně 2009/10 podílel na postupu West Bromu ze druhé příčky 11 góly a pěti nahrávkami ve 27 zápasech.

Slavné chvilky si prožil i Radek Černý, který v závěru sezony 2010/11 nastoupil dvakrát do brány Queen's Parku a přímo na hřišti mohl slavit vítězství v soutěži i postup, čímž mu klub poděkoval za léta věrnosti.

Václav Hladký je dalším českým brankářem, který by mohl seznam rozšířit. V bráně Ipswiche je neotřesitelnou jedničkou, v sezoně nevynechal jediný zápas. Na kontě má 14 čistých kont a jeho průměrné hodnocení Livesportu je 6.9.