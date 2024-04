FA Cup zamíří do Manchesteru. United po penaltovém dramatu s Coventry vyzvou City

Hráči Conventry nakonec United v cestě do finále nezastavili.

Manchester United porazil v semifinále FA Cupu Coventry 4:3 po penaltách a za měsíc svede se svým městským rivalem bitvu o nejstarší klubovou trofej. Až do 71. minuty vládli utkání Rudí ďáblové, o čemž svědčilo tříbrankové vedení, na kterém se gólem a asistencí podílel Bruno Fernandes. Pak se však totožným způsobem zapsal do statistik klíčový muž ofenzivy outsidera Ellis Simms a v nastavení proměnil pokutový kop Haji Wright. Právě penalty se nakonec staly průběžně osmému celku Championship osudnými, jelikož v rozstřelu překopl bránu kapitán Ben Sheaf.

Rudí ďáblové měli od začátku duelu výraznou převahu. Jednu z šancí spálil po fantastickém pasu Casemira Marcus Rashford, jehož ránu do dolního rohu vyrazil konečky prstů Bradley Collins. Ve 23. minutě už ale odchovanec Chelsea inkasoval. Diogo Dalot našel prudkou přihrávkou v malém vápně osamoceného Scotta McTominaye, který pohodlně skóroval do odkryté sítě. Coventry bylo pod neustálým tlakem, ve 40. minutě se však propracovalo do dobré příležitosti.

Josh Eccles zkoušel podobně jako Dalot najít spoluhráče v pokutovém území, dobře postaveného útočníka Simmse ale pokryla obrana United. Před odchodem do šaten Manchester zvýšil náskok. Po rohu Fernandese zakončoval hlavou Harry Maguire, jenž v FA Cupu skóroval poprvé od roku 2020. Po změně stran se mohl mezi střelce zapsat i zkušený Portugalec, kvalitní ranou ale těsně minul. Fernandese ovšem zahozená šance dlouho nemrzela.

V 58. minutě totiž obdržel bývalý hráč Sportingu ztracený míč od Rashforda a s pomocí teče obránce rozvlnil síť. Coventry však donutilo hrát Rudé ďábly naplno až do samotného závěru, protože se v 71. minutě opřel do balonu Simms a překonal k pravé tyči letícího Andrého Onanu. Chvíli nato kamerunský gólman jen sledoval tečovaný míč po ráně Calluma O'Hareho, jak padá do jeho brány a bylo zaděláno na drama.

V 85. minutě mohlo být dokonce srovnáno, Onana ale předvedl skvělý zákrok proti pumelici Victora Torpa. V nastaveném čase byl však brankář Red Devils senzačně potřetí překonán. Aaron Wan-Bissaka zahrál ve vápně rukou a z penalty poslal duel do prodloužení Wright. V něm se mohl krátce po začátku prosadit Fernandes, prudkou ránu zpoza vápna ale zastavilo břevno.

Ve druhé části mohl znovu poslat do totální euforie fanoušky outsidera Wright, jehož zakončení z úniku jen těsně minulo branku. Chvíli nato střílel Simms, orazítkoval ale pouze břevno. Obrovské oslavy Coventry přišly na konci prodloužení, kdy se prosadil trestuhodně nehlídaný Torp. Videorozhodčí ale jeho branku pro velice těsný ofsajd odvolal. Šílený duel tedy vyvrcholil až pokutovými kopy, v nichž byli nakonec šťastnější hráči Manchesteru.

