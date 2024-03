Leicester nechce přijít o body. Klub zahájil právní kroky proti Premier League a EFL

Leicester City zahájil dvě právní řízení proti Premier League a Anglické fotbalové lize (EFL). Vedení aktuálně druhého klubu Championship to oznámilo poté, co byl jeho případ předán nezávislé komisi kvůli údajnému porušení pravidel o výdajích.

Premier League ve čtvrtek obvinila Leicester, který v minulé sezoně sestoupil z nejvyšší soutěže, z porušení pravidla o povolených výdajích a nedodání auditované účetní závěrky. Klub nyní zareagoval podáním dvou žalob.

"Leicester City byl nucen zahájit dvě naléhavá soudní řízení proti Premier League a EFL. LCFC bude usilovat o to, aby o každém z těchto řízení rozhodla kompetentní a zcela nezávislá právní komise," stojí v prohlášení.

Lišky rovněž uvedly, že EFL vydala veřejné oznámení o tom, že se na ně vztahuje registrační embargo podle pravidel o zisku a udržitelnosti (PSR). "EFL si je vědoma, že LCFC zpochybnil pravomoc uvalit toto embargo, které je omezující a předčasné, přičemž do konce vykazovaného období 2023/24 zbývá více než čtvrtina."

Leicester vykázal v ročníku 2021/22 rekordní klubovou ztrátu ve výši 92,5 milionu liber, což je o 33,1 milionu liber víc než v předchozím roce. Kluby Premier League mohou za tři sezony prodělat 105 milionů liber. Účetní závěrku za minulou sezonu klub zatím nezveřejnil.

Pokud bude Leicester shledán vinným, může se stát po Evertonu a Nottinghamu třetím klubem, jemuž mohou být odečteny body. Liškám by to ztížilo návrat do Premier League, ve druhé lize jsou aktuálně na druhém místě se stejným počtem bodů jako vedoucí Leeds, k dobru ale mají jedno utkání.