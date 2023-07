Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Should I Stay or Should I Go? Kane a souboj tituly vs. rekordy

Harry Edward Kane. Mohla by to být postava z historického románu. Hrdý rytíř Albionu poráží protivníky na bitevním poli. A ono to docela sedí. Vyslancem Anglie bezesporu je, dokonce jejich historicky nejlépe střílející útočník (58). Šlechtic už tolik ne, ale titul MBE už od královny dostal a že si na něj na bitevním poli (well, fotbalovém hřišti) musíte dávat pozor, to vědí obránci po celém světě.

Fotbalové fanoušky ale nebudu mást historickými příměry, dneska bude středobodem Ostrých skluzů Harry Kane aka Hurikán.

Hurricane zní v angličtině velmi podobně, a pokud to jeho rodiče takhle zamýšleli, zařadili jej mezi legendy jako je Prokop Buben či německý Uwe Filtr. Samotný příměr k větrné smršti není úplně přesný. Jeho mládežničtí trenéři na něj rozhodně nevzpomínali jako na nejrychlejšího, ani nejpohyblivějšího útočníka. Ale přitom věděli, že "v tom klukovi něco je." Dobře, podobný názor neměli v Arsenalu, kde jej po roce působení propustili, ale tahle historka jen přidává pikantní koření do kotlíku jeho úžasné kariéry.

Tottenham se vytáhlého útočníka ujal a pochybuju, že někdy zalitoval. Kane začínal v záloze, možná i zde pramení jeho úžasná schopnost zapojovat se do kombinací týmu. Dvojice Harry Kane a Heung-min Son je i díky tomu nejúspěšnější dvojicí, která kdy v Premier League fungovala (myšleno góly, které si připravili spolu navzájem). Za sebou nechali těžkotonážní dvojice Lampard – Drogba nebo Aguero – Silva (David Silva, sorry Bernardo).

Harry Kane je nejlepším střelcem Tottenhamu všech dob, rekord Jimmyho Greavese pokořil stylově vítězným gólem na City. Stačilo mu k tomu 267 tref, dnes už je na 280 a možná přidá další.

A možná ne. S posledním rokem smlouvy je ideální čas jej pustit do světa. A právě potenciální odchod budeme dnes řešit. S punkovou skupinou The Clash se ptám, jestli by měl zůstat, nebo jít.

Zůstat

Asi ani největší fanoušek Tottenhamu s vytetovaným kohoutem přes celá záda nemůže věřit, že hlavním důvodem k setrvání Kanea v klubu by měly být trofeje. Bylo to složité počítání a popsali jsme s týmem odborníků z MatFyzu mnoho papírů, ale Spurs vyhráli za jeho působení přesně 0 pohárů (slovy nula, počtem prstů taky žádný). Poslední League Cup vyhráli v roce 2008 a Harry sice už byl v klubu, ale v juniorce, čili to chce kus esoteriky, abyste mu ji připsali.

Ano, párkrát byli blízko. V sezoně 2016/2017 skončili druzí (86 bodů s nejlepším rozdílem +/- gólů). V roce 2019 byli ve finále Ligy mistrů a mám ten pocit, že Liverpool vyhrál jen díky tomu, že měli s finále LM čerstvou zkušenost z předešlého roku. (Ty zkušenosti!) Ale trofej na poličku nepřibyla žádná.

Ani upevnění si místa klubové legendy nebude tím pravým důvodem. Pokud Harry nepřestoupí do Arsenalu, což je pravděpodobné asi jako kdyby šel Kuchta do Sparty (ok, špatnej příměr), fanoušci jej navěky budou mít za modlu a Harry dostane místo v klubové hierarchii i po skončení kariéry.

To je konec konců i součástí nabídky jeho nové smlouvy! Daniel Levy, šéf Tottenhamu, přihodil plán na "život po životě", rozuměj smlouvu i po skončení fotbalové kariéry navíc k 400 tisícům liber týdně, které by měl brát v následujících letech.

Dodejme, že v tuto chvíli by byl nejlépe placeným hráčem v Premier League, byť Haalandovy bonusy s jeho ratatata kadencí asi posunou na hráče s největším výdělkem právě norského snipera.

Ano, plat je to královský, ale na dalších potenciálních místech sotva dostane méně. Počet důvodů, proč zůstávat na severu Londýna se tedy blíží… počtu trofejí Spurs za poslední leta?

Rozhodně ne! Před Harrym leží jeden nesmírně lákavý milník. K vyrovnání rekordu nejlepšího střelce Premier League všech dob chybí Kaneovi 47 gólů. Kdyby tolik fíků chybělo Jamesi Milnerovi, asi bychom to neřešili, ale u Hurikána jsou to dvě solidní sezony, což ve 29 letech není nic nereálného. Tohle by měla být motivace nade vše!

I proto se jako první varianta nabízí, že zůstane v Anglii. Jenom to nemusí být Tottenham!

Premier League

Statistiky se nebudou ptát, ve kterém týmu PL góly nastřádal. Pokud v Tottenhamu dokáže dávat pravidelně 20+ fíků a ještě se stahovat a starat se o rozehrávku, jen těžko si představit, jak by mu to šlo třeba v Manchesteru United, kde má ze zálohy příslib výrazně lepší podpory než od kreativního dua Hojbjerg & Skipp.

A Red Devils shánějí útočníka! Jenže stále nemají nového majitele. Pokud by se našel brzy, je možné, že Kane by byl přesně ten přestup, kterým by nový vlastník chtěl pomrknout na fanoušky. Zatím to ale vypadá, že Glazerovci sice chápou, že "nějaká devítka musí přijít", ale jejich vrcholem bude talent Rasmus Hojlund.

S Chelsea prý Levy jednat nechce a další varianty jsou už hodně přes kloub. Kaneova budoucnost by ovšem mohla ležet až za kanálem La Manche.

Mnohokrát jsme v posledních týdnech četli, že PSG udělají všechno proto, aby Harry Kane hrál příští sezonu v Paříži. Levymu by se to mohlo líbit. Ze všech sil se snaží, aby jeho hvězdný útočník aspoň nehrál proti Tottenhamu, když už nebude nastupovat za něj.

Paris St-Germain by Harrymu splnilo touhu po titulu, Spurs dostali solidní obulus, ale podle všech zpráv Harryho srdce rozhodně, excusez-moi, nemluví francouzsky. Mnohem více jej to táhne do Bavorska, kde už má za sebou dokonce rozhovory s trenérem Tuchelem.

"Proč byste, když vám chybí 48 gólů k překonání rekordu Alana Shearera, chodili do Mnichova, abyste tam vyhráli jejich 97. titul v řadě…" ptal se veřejně Paul Merson a já se ptám úplně stejně. Bundesliga je v tuto chvíli vnímaná jako farmářská liga, odkud si elitní ale i průměrné týmy Premier League vyzobávají nejzajímavější hráče. Co by tam Harry dělal?

Tak především by pravděpodobně vyhrál titul. Bayernu se to povedlo desetkrát v řadě a i když poslední byl především díky implozi Dortmundu, Borussia byla ve hře tak dlouho i díky tomu, že Bayern měl v sestavě mezeru zhruba velikosti Roberta Lewandowského. S Bayernem by navíc mohl hrát i o vysněnou Ligu mistrů a než si řeknete, že jsou Bavoři oproti Anglii druhořadým klubem, po celé zeměkouli (za 2021/2022 dle Tifo Football) prodali nejvíce dresů ze všech klubů na světě. Jo, před Realem a Barcelonou. Hvězda Hurikánova kalibru by jim rozhodně měla pomoci.

A další?

Je léto 2023, takže lze očekávat nějaký nesmysl ze Saúdské Arábie. Hroťáka kromě výše zmíněných shání i Real a já bych se divil, kdyby Kane zůstal.

Levy je sice tvrdý obchodník, ale ztratit jej příští rok zadarmo, to by byl provar století. Navíc nechat mu doběhnout kontrakt naprosto nedává smysl! Nový manažer Ange Postecoglou bude skládat nový tým, Spurs nehrají poháry, tak proč tam mít na rok Kanea ještě s vidinou gigantické ztráty.

A představa, že letos bojují o titul, je příliš fantasmagorická i pro chlapíka, co právě vykoupil fanshop Spurs.

Co se stane?

Podle mě je to nyní v Harryho hlavě postavené jako souboj Tituly (Bayern, PSG) vs. Rekordy (Tottenham nebo Manchester United.) Sám bych se přikláněl k variantě United, klidně tzv. "na Sheringhama" tedy hobitovské Tam a zase zpátky. Jenže Red Devils už v přestupové truhle tolik nemají a nový majitel stále v nedohlednu. V současné chvíli to vypadá nejvíc na Bayern.

Ironií osudu by bylo, kdyby tam Harry skutečně přestoupil… a Bayern po letech poprvé neuspěl.