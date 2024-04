První hattrick i několik rekordů. Chelsea díky Palmerovi porazila United po sedmi letech

Byla to jeho další one man show. Cole Palmer (21) ve čtvrtek na Stamford Bridge dostál své přezdívky "Cold", udržel ledový klid, proměnil dvě penalty a ve 101. minutě zkompletoval nejen famózní obrat Chelsea, ale také svůj premiérový hattrick v Premier League. Blues především díky jeho dalšímu skvělému výkonu porazili Manchester United v lize po sedmi letech, zatímco ještě v 99. minutě zápasu prohrávali o gól. "Šílenství," uvedl po bláznivé sedmigólové (4:3) noci anglický supertalent.

Ve mnoha ohledech se ve čtvrtek v noci odehrál na Stamford Bridge bláznivý duel. Přítomní fanoušci viděli ofenzivní galapředstavení, hned sedm branek, dramatický závěr utkání, první Palmerův hattrick i spoustu statistických kuriozit.

Jednou z nich je bezpochyby specialita Chelsea. V posledních dvou zápasech Blues totiž statistici napočítali 47 či více střel. Konkrétně se tak stalo v sobotu proti Burnley (51) a právě ve čtvrtek proti Manchesteru United (47). Takové číslo se v Premier League objevilo právě a pouze v těchto dvou případech za posledních devět sezon.

A to není ani zdaleka vše. Ve vzájemných zápasech Blues a Red Devils bylo v aktuální sezoně k vidění 88 střel, což je nejvíce od dvou střetnutí Queens Park Rangers s Leicesterem (92) z ročníku 2014/2015.

Aktuální stav Chelsea skvěle vystihuje pozápasové vyjádření Palmera: "Šílenství." On a jeho spoluhráči jsou pod vedením trenéra Mauricia Pochettina nečitelní. Jednou zahrají skvěle, jindy otřesně. Jejich výsledky připomínají jízdu po horské dráze. Jedno se jim však nedá upřít – jsou neuvěřitelně ofenzivně ladění (18 vstřelených branek v posledních šesti soutěžních zápasech).

Chelsea aktuálně připomíná ofenzivní mašinu. Livesport

Podle společnosti Opta, která se detailně zaobírá statistikami, dokonal Palmer obrat nejpozdnějším gólem v historii Premier League (přesněji od sezony 2006/2007, kdy se začala sbírat podobná data). Jeho tečovaná trefa ze 101. minuty navíc znamenala, že čerstvý anglický reprezentant vstřelil svůj první hattrick v nejslavnější klubové soutěži. "Hattrick je hattrick. Jsem za něj opravdu šťastný," rozzářil se mladík.

Vraťme se však o krok až dva zpět. Palmer totiž nejprve proměnil dva pokutové kopy – statistickým pohledem další unikát, odchovanec Citizens to totiž dokázal jako druhý nejmladší hráč Premier League (Mario Balotellimu bylo v roce 2010 pouze 20). "V této sezoně jsem kopal už několik penalt. A budu se snažit je proměňovat i nadále... Samozřejmě," prohodil rodák z Manchesteru se svým typicky ledovým klidem. Nejen pro jeho křestní jméno se mu totiž přezdívá "Cold" Palmer.

Stále teprve 21letý Angličan neopomenul svou tradiční oslavu, během níž se třese zimou, ani ve čtvrtek. Předvedl ji hned při první trefě z penalty, která Chelsea poslala do vedení 2:0. Po dalších dvou gólech už na ni nebyl prostor. "Nevěděl jsem, co mám dělat. Jen jsem běhal kolem," přiblížil Palmer euforii po třetím gólu.

"Je to velká výhra, obrovská vzpruha. Každého z nás to dostane do dobré nálady. Doufejme, že nás to nakopne," dodal na závěr fotbalista, jenž si svými výkony v aktuální sezoně (19 gólů a 12 asistencí) výrazně říká o místenku v nominaci anglické reprezentace na blížící se Euro.

Nebo by snad trenér Albionu Gareth Southgate měl opomenout hráče, který se ve čtvrtek v noci sám pokusil o devět střel (pět na branku) a vytvořil osm šancí? To vše jako první hráč v Premier League od začátku sezony 2016/2017...

Fantastické individuální statistiky Colea Palmera v zápase s United. Opta by Stats Perform / AFP

