Rychlý nálet Racků předznamenal rozklad obrany Tottenhamu. Spurs pohltila početná marodka

Brighton porazil v 19. kole Premier League na vlastním stadionu Tottenham 4:2. Racci měli především skvělý vstup do utkání, když už do půlhodiny hry vedli o dvě branky. Na jejich výhře měl lví podíl Joao Pedro, jenž si nejprve připsal asistenci a poté dvakrát rozvlnil síť z penaltového puntíku. Třešničku na výkon domácích dal v 63. minutě výstavní střelou do šibenice Pervis Estupiňán, který tak oslavil návrat na trávník po zranění. Gólů mohlo být k vidění ještě více, jenže čtyřikrát v zápase zvonila tyč. Hosté tak při porážce pocítili absenci až pěti klíčových hráčů základní sestavy.

První velkou šanci měl v šesté minutě domácí Danny Welbeck, jenž střelou z úhlu prověřil pozornost Guglielma Vicaria. Vzápětí se stejný hráč ocitl v ještě větší příležitosti uvnitř pokutového území, znovu však vyprášil pouze rukavice italského gólmana. V 11. minutě už se skóre ve prospěch Albionu měnilo zásluhou nekompromisní rány pod břevno z kopačky Jacka Hinshelwooda. Zvýšit mohl po centru z rohového kopu stoper Jan Paul van Hecke, jeho hlavička ale orazítkovala jen pravou tyč. Domácí fotbalisty to však příliš mrzet nemuselo, jelikož sudí s pomocí videa odhalil v závaru před brankou nedovolený zákrok a nařízenou penaltu bez problému proměnil Joao Pedro. Tyč zvonila znovu ve 32. minutě po ráně Jamese Milnera z hranice šestnáctky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 54. minutě sahali Kohouti po kontaktním zásahu, Richarlison však z dobré pozice zamířil těsně vedle. Míč do sítě nepropasíroval ani Destiny Udogie, jenž zblízka nastřelil pouze brankáře Jasona Steeleho. Když už se Richarlisonovi konečně podařilo rozvlnit síť, nemohl gól platit kvůli ofsajdu. V 63. minutě přidal pojistku na výhru Racků Estupiňán, jenž napřáhl z úctyhodné vzdálenosti a jeho dalekonosný pokus zapadl za záda bezmocného Vicaria. Po pádu Evana Fergusona ve vápně navíc sudí nařídil další pokutový kop. Úspěšný exekutor Joao Pedro poslal opět gólmana na druhou stranu a zvýšil na 4:0. V 81. minutě přišlo přece jen snížení, když chybu v rozehrávce potrestal střídající Alejo Véliz. Konečnou podobu skóre posléze stanovil přesnou hlavičkou Ben Davies, probuzení Kohoutů přišlo příliš pozdě.

Brighton tak ukončil čekání na vítězství, když si doma poradil s Tottenhamem. Na tříbodový zisk se pokusí navázat 2. ledna na hřišti West Hamu. Spurs v poslední den roku 2023 přivítají rozjetý Bournemouth.

Tabulka Premier League