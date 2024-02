Přestupy Benrahmy a Fornalse selhaly. Na vině je West Ham a nedostatečný respekt, tvrdí v Lyonu

Anglický West Ham dal svolení k přestupu dvojici svých hráčů. Said Benrahma (28) měl zamířit do Lyonu, Pablo Fornals (27) měl před sebou zase otevřené dveře do Realu Betis. Ani jeden z nich ale nakonec před koncem zimního transferového období adresu nezměnil. Olympique Lyon následně obvinil z pochybení West Ham United. Kladiváři selhání transferů potvrdili, důvod ale neuvedli.

Lyon v pátečním prohlášení uvedl, že se West Ham ani nepokusil provést kroky potřebné k potvrzení Benrahmova přestupu ve FIFA Transfer Matching System, kam je nutné transfery nahlásit, aby bylo možné je schválit. Dohody přitom měly oba kluby dosáhnout a také sám hráč měl už ve francouzském přístavním městě podepsanou smlouvu.

"V návaznosti na toto nepochopitelné chování nebylo možné požádat o mezinárodní přestupový certifikát před uzávěrkou přestupního termínu," uvedl Lyon v prohlášení. "Olympique Lyonnais hluboce lituje situace a rozhodnutí, které svědčí o hlubokém nedostatku respektu ze strany West Hamu vůči této instituci a hráči," dodal.

Své vysněné posily se ale francouzský celek nevzdává. "Klub si vyhrazuje právo zahájit všechny příslušné kroky nezbytné k pozdějšímu potvrzení transakce a v případě potřeby pohnání West Hamu k odpovědnosti," stojí taktéž v prohlášení.

Londýnský klub se proti tvrzení Lyonu veřejně neohradil. V e-mailu pro agenturu Reuters sice potvrdil, že transakce nebyla dokončena včas, důvod ale neuvedl. "Vypadá to, že na poslední chvíli došlo k nějakým problémům s papírováním. Já se o tom ale odzvěděl až včera pozdě večer," řekl na páteční tiskové konferenci trenér West Hamu David Moyes.

Problémy i u Fornalse

Podobná situace potkala Fornalse, který se ve čtvrtek odpoledne dohodl na přestupu s Realem Betis. Podepsanou má mít už i smlouvu do června 2028 – stejně jako Benrahma si ale musí na potvrzení transferu počkat.

Zatímco tým ze španělské Sevilly všechny dokumenty pro FIFA připravil, West Ham měl mít potíže s počítačovými systémy a neučinil tak. "Svou práci jsme odvedli včas a správným způsobem. Jsme optimisté, i když v těchto věcech musíme být opatrní," uvedl v rozhovoru s novináři generální ředitel Betisu Ramón Alarcón.

"Myslím, že je velká šance, že Pablův přestup bude schválen. V tuto chvíli však nemohu nic potvrdit," řekl novinářům optimisticky také kouč Kladivářů Moyes.