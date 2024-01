Souček má nového parťáka. West Ham získal na hostování anglického reprezentanta Phillipse

Fotbalisty West Hamu posílil pro jarní část sezony anglický reprezentant Kalvin Phillips (28). Středopolař přišel na půlroční hostování z Manchesteru City a o místo ve středu zálohy bude bojovat i s kapitánem českého národního týmu Tomášem Součkem (28). Kladiváři o tom informovali na webu.

"Máme velkou radost, že jsme získali hráče Kalvinových kvalit, stáli jsme o něj delší dobu. Je to reprezentační záložník s velkými zkušenostmi z Premier League. Věřím, že zvýší kvalitu i konkurenci v týmu," řekl trenér West Hamu David Moyes, jehož svěřenci jsou v anglické lize na šestém místě.

Phillips přišel do Manchesteru City v létě 2022 z Leedsu za 45 milionů liber (tehdy 1,3 miliardy korun). S klubem ovládl Ligu mistrů, Premier League, Anglický pohár, mistrovství světa klubů a Superpohár UEFA, do základní sestavy se ale neprosadil. Vicemistr Evropy z roku 2021 zasáhl v této sezoně ve všech soutěžích jen do deseti utkání a v lize odehrál pouze 89 minut.

Ve West Hamu bude jeho spoluhráčem kromě Součka i pravý obránce Vladimír Coufal.