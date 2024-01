Přijde Girona o útočný klenot? Dovbyk by mohl zamířit do Premier League, zájem má Chelsea

Přijde Girona o útočný klenot? Dovbyk by mohl zamířit do Premier League, zájem má Chelsea

Jeden Ukrajinec v útoku Chelsea nestačí. V lednovém přestupovém okně se prý klub ze Stamford Bridge chce zaměřit na získání Artema Dovbyka (26), který v této sezoně září v dresu španělské Girony. Nic levného to ale nebude.

Ukrajinský útočník, který v aktuálním ročníku La Ligy nastřílel jedenáct gólů a k tomu přidal čtyři asistence, patří mezi nejlepší střelce soutěže a je jedním z důvodů, proč je Girona stále v boji o titul. Díky této formě se Dovbyk dostal i do hledáčku Chelsea. Podle informací The Sun Mauricio Pochettino, trenér londýnského klubu, v posledních týdnech vyslal své skauty, aby ho sledovali.

A šéfa Blues údajně zaujaly nejen fotbalové schopnosti, ale také hráčův fyzický profil, jelikož Pochettino chce své útočné linii dodat výšku i kilogramy.

Statistiky hráče. Livesport

Ukrajinec je považován za ideálního kandidáta a argentinský trenér chce, aby se Dovbyk stal první volbou na pozici hroťáka. A čím dříve, tím lépe, protože dvaadvacetiletý Nicolas Jackson zamíří v nejbližších týdnech se Senegalem na Africký pohár národů.

Dovbykův případný příchod také usnadní odchod Armanda Broji. Albánský hráč je na odchodu ze Stamford Bridge a pokud přijde solidní nabídka, Broja se bude stěhovat ke konkurenci.

Oživení Mudryka

Příchod posily necílí jen na zvýšení gólové produktivity týmu, měl by také zvednout výkony Mykhaila Mudryka na vyšší úroveň. Oba borci mají stejného agenta, navíc jsou dobří kamarádi, jenž jsou podle médií v denním kontaktu. Tohle by prostě mohlo klapat. Ale bude to něco stát. A levné to nebude.

Dovbykova smlouva platí až do roku 2028 a mohl by být prodán za přibližně 45 milionů eur. Novináři z Anglie však hovoří i o vyšší částce, a to zejména díky formě z posledních týdnů. Než si totiž La Liga dala zimní pauzu, vstřelil Dovbyk ve třech utkáních čtyři góly, z toho jeden Barceloně.

Pokud by se přestup opravdu upekl, šlo by o pohádkový vzestup. Ještě v červenci byl Dovbyk hráčem Dnipra-1 a realizační štáb Slavie se chystal na to, jak šikovného Ukrajince v předkole Evropské ligy zastavit. Na začátku srpna však přišel přestup do Girony, kde to Dovbykovi dokonale sedlo.

Bude mít pohádka další pokračování?