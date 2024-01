Rozepře v Arsenalu? Někdy je to vyhecované. Ale miluji to, překvapil po strkanici Arteta

Vedli 2:0 a kráčeli si pro pohodlné vítězství. Nutno říct, že zcela zaslouženě. Fotbalisté Arsenalu si však cestu za třemi body zkomplikovali, když těsně před koncem utkání s Nottinghamem Forrest inkasovali kontaktní gól. Závěr utkání ale Gunners zvládli a ukončili sérii tří venkovních duelů bez vítězství. Radost po závěrečném hvizdu ovšem přebila rozepře mezi Oleksandrem Zinčenkem (27) a Benem Whitem (26).

Arsenal měl desetidenní pauzu a využil ji skvěle. Proti Nottinghamu dominoval (73% držení míče) a ve druhém poločase přetavil svou herní nadvládu v dvoubrankové vedení. Na šťastnou trefu Gabriela Jesuse navázal Bukayo Saka a zdálo se, že je hotovo.

Jenže zmatky v šestnáctce Gunners po dlouhém nákopu vedly v 89. minutě ke kontaktní brance, o níž se zasloužil Taiwo Awoniyi. A právě Nigerijcova trefa měla i pozápasovou dohru. Do hádky a menší strkanice se pustili oba krajní obránci severolondýnského celku – White zřejmě vyčetl Zinčenkovi špatné bránění a "drama" bylo na světě.

Mezi oba parťáky se nakonec musel vložit i trenér Arsenalu Mikel Arteta, který se k celému incidentu později vyjádřil i na tiskové konferenci. A svým výrokem mnohé překvapil: "Miluji to! Vyžadují od sebe víc a nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem inkasovali a snaží se to vyřešit."

"Bylo to trochu vyhecované, ale to ukazuje, že nestačí hrát tak, jak jsme hráli. Musíme uhrát lepší výsledek a čisté konto," dodal kouč Kanonýrů.

"To vzájemné pošťuchování a to, že nejsme spokojeni s tím, že inkasujeme, musím podporovat a prosazovat správným způsobem a s respektem. Někdy je to po zápase emotivní a vyhrocené, ale líbí se mi, že na sebe hráči navzájem tlačí a vyžadují jeden od druhého dokonalost," popsal své myšlenky Arteta.

Arsenal čekal na venkovní vítězství od 5. prosince, kdy zvítězil nad Lutonem v bláznivé přestřelce 4:3. Od té doby Martin Odegaard a spol. tři zápasy v řadě nevyhráli – s Aston Villou (0:1), Liverpoolem (1:1) a Fulhamem (1:2). "Chtěli jsme si v lize vytvořit nějaký impuls a myslím, že se nám to podařilo. Výkon byl velmi dobrý, utkání jsme zcela ovládli," uzavřel španělský trenér utkání na City Ground.