Ten Hag po další ztrátě United: Když vaši ofenzivní hráči nedávají góly, má to dopad na celý tým

Podle manažera Manchesteru United Erika ten Haga (53) začínají Rasmus Höjlund (20) a Marcus Rashford (26) na hřišti vykazovat známky vzájemného porozumění. "Vidíte, že přicházejí s automatismy, a to je to, co potřebujeme," prohlásil poté, co oba útočníci skórovali při nedělní remíze 2:2 s Tottenhamem v rámci Premier League.

Na Höjlundův úvodní zásah z třetí minuty dokázal relativně rychle zareagovat Richarlison, nicméně ještě do přestávky se povedlo skórovat i Rashfordovi. Ani to však United na tři body nestačilo, jelikož krátce po přestávce uzavřel skóre na konečných 2:2 Bentancur.

Dánský útočník letos v Premier League vstřelil pouze dva góly, Rashford čtyři. Přesto se zdá, že si tato dvojice na hřišti začíná rozumět a výrazně se podílí na vytváření šancí.

"Doufám, že budou v tomto progresu pokračovat," zdůraznil Ten Hag před novináři. "Vidíte, že přicházejí s automatismy, a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme je všude, ale zejména v ofenzivě, kde vznikají malé prostory a je třeba v nich dělat rychlá rozhodnutí. Udělat správné rozhodnutí ve zlomku vteřiny, mít jakousi intuici," pokračoval Nizozemec.

"Když vaši ofenzivní hráči nedávají góly, má to dopad na celý tým. Znervózňuje to všechny, počínaje nimi, protože bez gólu jsou netrpěliví a hrají s menší sebedůvěrou," dodal zkušený trenér. United se příště utkají s Newport County nebo Eastleigh v zápase čtvrtého kola FA Cupu 28. ledna.