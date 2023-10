Höjlund se opřel do fotbalistů San Marina: Neměli co ztratit, tak si řekli, že mi zničí kariéru

Höjlund se opřel do fotbalistů San Marina: Neměli co ztratit, tak si řekli, že mi zničí kariéru

Dánský fotbalista Rasmus Höjlund (20) si po vydřeném kvalifikačním vítězství 2:1 v San Marinu postěžoval na agresivitu domácích hráčů. Podle útočníka Manchesteru United, který vstřelil první gól, ho někteří soupeři chtěli nebezpečnými zákroky úmyslně zranit a zničit mu kariéru.

Dánové se na hřišti velkého outsidera nečekaně trápili. Höjlund otevřel skóre ve 42. minutě. Po hodině hry vyrovnal Alessandro Golinucci prvním gólem San Marina v bojích o mistrovství Evropy 2024. Hostům ale zařídil "povinnou" výhru střídající Yussuf Poulsen.

"Tenhle zápas neměl s fotbalem nic společného," uvedl Höjlund v rozhovoru pro televizní stanici TV2. "Cítil jsem, že po mně jdou. Rozumím italsky a slyšel jsem, že mají v plánu mě odrovnat. Neměli co ztratit, tak si řekli, že mi zkusí zničit kariéru," doplnil bývalý útočník Atalanty Bergamo.

Obránce Roberto Di Maio ho v 88. minutě zezadu trefil kolenem a ukrajinský rozhodčí Viktor Kopijevskij udělil jednačtyřicetiletému veteránovi pouze žlutou kartu. "Tohle je směšné. Podobný souboj přece nemůže být pouze za žlutou. Je to koleno do zad, pro mě jasná červená karta," prohlásil Höjlund.

Kjaer chtěl překládat sudímu

Spoluhráč Simon Kjaer s ním souhlasil. Di Maiův faul přirovnal k tvrdému zákroku Kolumbijce Juana Camila Zúňigy na Brazilce Neymara ve čtvrtfinále světového šampionátu v roce 2014, po němž zraněný hvězdný útočník už do domácího turnaje nezasáhl.

"Byla to jasná červená karta, protože to bylo stoprocentně úmyslné," mínil Kjaer. "Bylo to stejné jako s Neymarem, který dostal kolenem do páteře a utrpěl zlomeninu v zádech," doplnil obránce AC Milán.

Dánové jsou blízko postupu na Euro. Livesport

Dánský kapitán také slyšel, jak se hráči San Marina na Höjlunda domlouvají. "Je to tak nebezpečné a rozhodčí stojí hned u toho. Řekl jsem mu už na hřišti, že mu chtějí jít po kolenech. Také jsem se rozhodčího zeptal, jestli mu mám překládat," uvedl Kjaer.

Dánsko je blízko postupu na mistrovství Evropy, ve skupině H má 19 bodů stejně jako vedoucí Slovinsko. Třetí Kazachstán na oba rivaly ztrácí dvě kola před koncem kvalifikace čtyři body.