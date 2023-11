V United vydělávám miliony, ale chci jinam, hlásí Van de Beek a opět touží nastartovat kariéru

Jedná se o jeden z nejhorších přestupů v posledních letech. Donny van de Beek (26) měl v roce 2020 při svém příchodu do Manchesteru United naplnit potenciál, který naznačil v Ajaxu. Opak se ale stal pravdou. Nedůvěra trenérů i hromada zranění, to vše zhatilo dobré angažmá. Není tedy překvapením, že by chtěl Holanďan Manchester v lednu opustit a kariéru znovu nastartovat.

Nizozemský záložník sice trvá na tom, že nelituje toho, že před více než třemi lety přišel do Manchesteru United, nicméně zároveň moc dobře ví, že pokud chce ve fotbale ještě něco dokázat, musí Old Trafford opustit.

Van de Beek přitom z Ajaxu přišel za 35 milionů liber a s nálepkou jednoho z nejlepších mladých záložníků na světě, přesto si během svého působení v klubu připsal pouhých šest startů v Premier League.

Velká touha opět hrát

Holanďan, kterého podepsal Ole Gunnar Solskjaer, si pod vedením norského kouče nedokázal vybojovat pevné místo v týmu. Jeho naděje, že se prosadí pod vedením bývalého trenéra Ajaxu Erika ten Haga, zhatilo zranění kolena, které ho vyřadilo na většinu minulé sezony.

Šestadvacetiletý hráč nyní dává jasně najevo, že zoufale touží po nové výzvě a chce opustit United, až se otevře přestupové okno. "Musím hrát zápasy. Trenér se teď rozhoduje jinak. Máme široký kádr a já nejsem jediný, kdo klepe na dveře. Uvidíme, co se stane v lednu. Potřebuji začít hrát. Když ne v United, tak v jiném klubu," přiznal devatenáctinásobný reprezentant Nizozemska otevřeně pro Daily Mirror.

V Premier League toho Van de Beek moc nenahrál. Livesport

"Jsem do fotbalu úplně blázen. V United si vydělám slušné peníze, jsou to miliony, ale peníze nejsou mou motivací. Chci si svou práci každý den užívat," smutnil.

Van de Beek přišel do Manchesteru s obrovskou reputací poté, co v roce 2019 získal s Ajaxem double a sehrál klíčovou roli při jeho tažení do semifinále Ligy mistrů. V roce 2022 strávil půl roku na hostování v Evertonu ve snaze prosadit se v Premier League. A když se Ten Hag později téhož roku stal šéfem United, doufal, že konečně dostane šanci v United. Pak ovšem přišlo ono těžké zranění kolena.

V Ajaxu byl Van de Beek klíčovým hráčem. Livesport

"O to víc si vážím toho, že mám báječnou práci. Jsem v legendárním klubu a stále jsem hrdý na to, že mohu každý den nosit dres Manchesteru United," potěšil však fanoušky Red Devils.

Na ně sice myslí, ale jestli chce udělat ještě jeden velký přestup, musí myslet hlavně na sebe. "Jsem opět stoprocentně fit, překypuji energií a opravdu trénuji jako zvíře. Nastal čas učinit jiné rozhodnutí," má jasno.

Přestupu do United nelituje

Přestup do Realu Sociedad v létě ztroskotal, když se španělský klub nedohodl s United na podmínkách. To ještě Nizozemec skousnul, ale nyní trvá na tom, že je čas jít dál. "Měl jsem za sebou pět sezon v prvním týmu Ajaxu, vyhrál jsem trofeje, hrál jsem Ligu mistrů, porazili jsme Juventus, Bayern, Real Madrid – a pak přišel Manchester United. Takovému klubu prostě neřeknete 'ne', to by neudělal nikdo," vracel se k přestupu.

"I přes velikost klubu a nestálé období, kterým Manchester prochází, pro mě zůstává velmi vřelým klubem. A také rodinným. Ano, opravdu. Pracuje tu tolik milých a laskavých lidí, že si k nim jako hráč vybudujete pouto. Ti lidé jsou tu celý život, od kustodů až po paní na recepci, kterou vídám každé ráno," svěřil se Van de Beek.

Tak kam to bude? Těžko říct. Jisté je pouze to, že mu United nebudou stát v cestě. V klubu budoucnost nemá a Red Devils se v lednu bude hodit každá libra, zoufale totiž touží po posile do útoku.