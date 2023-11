Maguire o setrvání v Manchesteru United: Fotbal si užívám. Baví mě hrát za tento klub

Ve fotbalové Anglii asi nenajdete hráče, na nějž by se valila v posledních letech větší kritika. Harry Maguire (30) si prošel po přestupu do Manchesteru United těžkými časy. Ani posměšky od vlastních fanoušků ale reprezentanta Albionu nepoložily a po období, během nějž byl blízko odchodu z Old Trafford, si pobyt na trávníku v dresu Rudých ďáblů zase užívá. "Baví mě hrát za tento klub," netají obránce nadšení z herní vytíženosti.

Maguire v určité fázi minulé sezony vypadl ze sestavy United, protože ve středu obrany dostali přednost Raphaël Varane, Lisandro Martínez a Victor Lindelöf. V následujícím přestupovém období byl tak logicky spojován s odchodem, nejvíce se o něj zajímal West Ham.

Anglický reprezentant se však rozhodl zůstat, což se při zranění spoluhráčů ukázalo jako správné. Maguire se totiž znovu prosadil do prvního týmu, když nastoupil v posledních osmi zápasech napříč všemi soutěžemi. Na otázku, zda je pro něj setrvání na Old Trafford zadostiučiněním, odpověděl novinářům: "Samozřejmě. Rapha a Licha hráli výborně a pomohli udržet spoustu čistých kont. Musel jsem si počkat a být trpělivý."

Po sobotní výhře Rudých ďáblů nad Lutonem dodal: "V minulé sezoně jsem měl dvě nebo tři příležitosti se ukázat, ale dvakrát mě zastavila nemoc, dvakrát zranění, takže jsem neměl rytmus ani takovou sérii zápasů, abych se mohl manažerovi ukázat. Teď se mi to podařilo, fotbal si opravdu užívám a baví mě hrát za tento klub."

Další utkání bude moct Maguire pod vedením Erika ten Haga odehrát až po reprezentační přestávce (26. listopadu), kdy United zavítají na půdu Evertonu.