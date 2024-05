Zápas o miliardy a postup do Premier League vyhrál Southampton, vrací se po roční pauze

Fotbalisté Southamptonu slaví postup do Premier League.

Fotbalisté Southamptonu ve finále play off anglické Championship porazili ve Wembley Leeds 1:0 a zajistili si poslední místenku pro příští ročník Premier League. Rozhodující gól vstřelil již ve 24. minutě Adam Armstrong (27), který se proti The Peacocks prosadil potřetí v řadě. Southampton si tak společně s už jistě postupujícími Leicestrem a Ipswichem příští rok zahraje nejvyšší anglickou soutěž.

V hlavní fázi soutěže byly bodově odskočené čtyři celky, a tak se zdálo fér, že se do finále play off probojovaly právě třetí a čtvrtý tým tabulky. Jejich průchod semifinálovými boji byl takřka totožný, nejprve si totiž dojely na stadion outsidera pro bezbrankovou remízu, aby následně jasně ovládli domácí odvety. Z pohledu vzájemných duelů této sezony měl být favoritem Southampton, jenž hlavně díky Armstrongovi vyhrál oba z nich.

Úvodní minuty patřily hráčům v bílých dresech jak z hlediska držení míče, tak z hlediska střel. Následně ovšem začali vystrkovat růžky i The Saints a zahrozili například střelou Williama Smallbonea z přímého kopu. Pak už úřadoval expert na Leeds Armstrong. Anglický střelec si ve 24. minutě na hranici ofsajdu naběhl na přihrávku Smallbonea, precizně zakončil a otevřel skóre. Zvýšit mohl v závěru poločasu opět Armstrong, tentokrát ovšem zakročil Illan Meslier v bráně The Whites.

Statistiky zápasu. Livesport

Leeds se nemínil snu o návratu do Premier League vzdát a v úvodu druhého dějství soupeři prakticky nepůjčil míč. Převahu ale nedokázal zúročit Joe Rodon po průniku do šestnáctky a následně ani Crysencio Summerville po zajímavé střele zpoza vápna. The Saints tak spoléhali na brejky, po jednom z nich byl blízko gólu Samuel Edozie.

Důležité však pro Southampton bylo udržet vítězství, a tak se soustředili především na bránění. To mu šlo přímo učebnicově, a tak byl jedinou další hrozbou ze strany United Daniel James, jenž v 84. minutě nastřelil břevno a v nastavení jej vychytal Alex McCarthy. Z dvojice loňských odpadlíků z Premier League si tak návrat mezi anglickou elitu vybojoval Southampton.