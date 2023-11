Giroud si za urážení rozhodčího nezahraje dva zápasy, vedení ligy potrestalo i Lecce

Giroud se dostal do konfliktu se sudím Abissem.

Francouzský útočník AC Milán Olivier Giroud (37) dostal dvouzápasový distanc za urážku rozhodčích během víkendového duelu na hřišti Lecce, jenž skončil překvapivou remízou 2:2.

Zkušený útočník se provinil v nastaveném čase duelu, když mu rozhodčí Rosario Abisso ukázal žlutou kartu za nesportovní chování. Giroud ho však následně zasypal dalšími urážlivými výrazy a tak rozhodčí vytáhl rovnou červenou kartu. Francouzský kanonýr bude AC po reprezentační přestávce chybět v domácích zápasech proti Fiorentině a Frosinone.

Nebyl to však jediný kontroverzní moment zápasu. Ihned po vyloučení Girouda totiž Roberto Piccoli z dálky zaskočil gómana hostů a z dálky poslal míč do sítě. Vypadalo to, že dokonal obrat Lecce z 0:2 na 3:2, ale Abisso po konzultaci s VAR nakonec gól neuznal. Piccoli podle rozhodčího šlápl na nohu Malicka Thiawa.

To vyvolalo velký hněv na domácích tribunách, mezi hráči a trenéry Lecce i klubovým prezidentem Saveriem Sticchim Damianim. Ten byl vedením ligy suspendován do 4. prosince za "zastrašující chování vůči rozhodčím zápasu" a vyhrožování v šatnách.

Damiani dokonce obvinil Abisse a rozhodčí VAR ze spiknutí s cílem najít způsob, jak neuznat gól. Trestu se nevyhnul ani sportovní ředitel Lecce Stefano Trinchera, který byl potrestán třízápasovým distancem a pokutou 10 000 eur, výkonný ředitel Sandro Mencucci byl suspendován do 27. listopadu.