Monza poprvé vyzrála na Veronu. AS se na Slavii naladil výhrou, Fialky s Barákem zbledly

Monza poprvé vyzrála na Veronu. AS se na Slavii naladil výhrou, Fialky s Barákem zbledly

Monza zvítězila v 11. kole Serie A ve Veroně 3:1 a na tamním stadionu si připsala vůbec první vítězství v historii vzájemných zápasů. Trápení domácího Hellasu pokračuje, z posledních sedmi kol získal jediný bod a vstřelil v nich jen tři góly. Cagliari v souboji nováčků porazilo FC Janov 2:1 a díky druhé výhře za sebou začíná unikat ze sestupového pásma, Jakub Jankto odehrál v dresu domácích 78 minut. AS Řím v generálce na utkání Evropské ligy na Slavii porazili doma Lecce 2:1 až dvěma góly v nastaveném čase. Fiorentina s Antonínem Barákem nestačila na Juventus a padla potřetí v řadě.

Rozhodčí Giuseppe Collu ve svém premiérovém zápase mezi italskou elitou nemusel řešit žádné výrazné potíže. Na trávníku totiž takřka zcela chyběly ostré zákroky a při na první pohled regulérních gólech nejen Lorenza Colomba mohl s klidným svědomím ukázat do středového kruhu. Mladík hostující z milánského AC se prosadil dvakrát v rámci jednoho prvoligového duelu poprvé v kariéře.

Útočným akcím obou mužstev scházela v prvním poločase přesnost, změna však přišla prakticky okamžitě po absorbování přestávkových pokynů trenérů. Domácí totiž rychle po návratu z kabin poslal do vedení Nicolas Viola, nicméně už v 51. minutě srovnal Albert Gudmundsson. Následně se prosadil i druhý fotbalista domácích, který nastoupil až do druhé půle, a to Gabriel Zappa. Na jeho zásah již Grifone nezareagovali a prohráli vzájemný duel poprvé od roku 2019.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nelehký průběh domácím předpověděl už v páté minutě neproměněnou penaltou Romelu Lukaku a Vlkům ještě více zkomplikovala situaci vedoucí branka hostů, o kterou se postaral Pontus Almqvist. Capitolini ovšem nesložili zbraně, v nastaveném čase vyrovnal Sardar Azmoun a s vypětím veškerých sil se dočkali také vítězného gólu z kopačky napraveného hříšníka Lukaka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zástupci Staré dámy předváděli v průběhu celého utkání úsporný výkon, jenž v první půli vedl k jediné střele, i ta však zásluhou Fabia Mirettiho stačila k uzmutí plné porce bodů. Zebry tak pokračují ve stíhací jízdě za vedoucím Interem, na který ztrácejí dva body. Fialky, v jejichž dresu poprvé v ligové sezoně nastoupil v základní sestavě Barák a odehrál 59 minut, se naopak po třetí prohře bez vstřelené branky v řadě stále propadají tabulkou.