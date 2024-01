Mourinho se přirovnal k Harrymu Potterovi. Se mnou na lavičce lidé očekávají zázraky, řekl

Trenér AS Řím José Mourinho (60) se přirovnal ke smyšlenému čaroději Harrymu Potterovi. Ikonický kouč uvedl, že jeho přítomnost na lavičce italského klubu zvyšuje očekávání fanoušků a dovoluje jim snít o dříve nemyslitelných úspěších. Mourinhovi svěřenci jsou v tabulce Serie A až devátí, ale na Fiorentinu, která okupuje poslední postupové místo do Ligy mistrů, ztrácejí jen čtyři body. V neděli se utkají v Miláně s tamějším AC.

"Římští fanoušci jsou ti nejúžasnější, jaké jsem kdy viděl. Jejich trenér se jmenuje José 'Harry Potter' Mourinho a vzbuzuje očekávání. Čeká nás velmi těžký zápas, ale my budeme bojovat. Proti Milánu to zvládneme," řekl portugalský manažer.

Zkušený kormidelník vrátil kritikům úder a sám sebe označil za dokonalý příklad profesionality, a to i přes nedávné špatné výsledky svého týmu. AS z posledních pěti ligových zápasů získalo pět bodů a ve středu prohrálo ve čtvrtfinále Coppa Italia s městským rivalem Laziem.

"V žádném případě si nepřipouštím, že by někdo mohl zpochybňovat mou profesionalitu, důstojnost a vášeň pro tuto práci. Pokud existuje dokonalý příklad profesionality, jsem to já. Za více než 20 let své kariéry jsem nevypustil jediný zápas," zdůraznil.

Mourinho uvedl, že Paulo Dybala proti AC nenastoupí kvůli zranění, které argentinský útočník utrpěl ve střetnutí právě proti Laziu. "Je to opravdu výjimečný hráč, který v posledních letech hrál v týmech se spoustou skvělých fotbalistů. Jiného s jeho kvalitami nemáme," řekl rodák ze Setúbalu.