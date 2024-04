Politano polil útočníky Neapole živou vodou. Cagliari se vzdálilo zóně sestupu

Neapol zvítězila ve 31. kole Serie A na hřišti Monzy 4:2 a v lize naplno bodovala po třech zápasech. Domácí se sice brzy ujali vedení, Partenopei se však k bleskovému šestiminutovému obratu nadechli v 55. minutě, kdy ihned po příchodu Mattea Politana na hřiště vyrovnal Victor Osimhen a dvě minuty nato dokonal zvrat ve skóre právě střídající italský forvard. Vítěznou trefu zařídil Piotr Zieliňski. Obrat předvedlo i Cagliari, bez Jakuba Jankta si poradilo s Atalantou 2:1 a vzdálilo se sestupovým příčkám na rozdíl čtyř bodů. Úspěšná otočka byla k vidění i v utkání mezi Veronou a Janovem, které ovládli hosté 2:1

V deváté minutě si domácí Alessio Zerbin na levé straně efektním zpracováním připravil míč na centr, který posadil přesně na hlavu Djuriče a zkušený bosenský forvard poslal ze vzduchu Lombarďany do vedení. Partenopei mohli srovnat krok krátce nato, když se do zakončení po rohovém kopu a skrumáži v šestnáctce dostal Giovanni Di Lorenzo.

Kapitán hostů však z hranice malého vápna trestuhodně přestřelil. Převaha Neapole postupem času narůstala, gólové příležitosti nicméně dlouho nepřicházely. Až v závěru prvního dějství po dobrém napadání Osimhena nebezpečně pálil Chviča Kvaracchelija, dobře postaveného Micheleho Di Gregoria nicméně neprostřelil.

Přestávka aktivitu Neapolitánců nepřerušila a v 55. minutě se dočkali zaslouženého vyrovnání. Na centr si naskočil Osimhen a za cenu vlastního zdraví usměrnil balon mimo dosah Di Gregoria. Následně přišla pětiminutovka výstavních tref. Otočku ve skóre zařídil fantastickým volejem zpoza vápna Politano, na kterého navázal dalekonosnou ranou Zieliňski.

Monza nesložila zbraně a zásluhou technického pokusu Andrey Colpaniho do šibenice se vrátila do zápasu. Gólové hody nicméně po hodině hry ještě obohatil Giacomo Raspadori, který se po jednoduché dorážce zapsal na listinu střelců jen pár vteřin po příchodu na trávník. Zbytek duelu už si hosté pohlídali a dovedli utkání do vítězného konce.

Osmihenovy statistiky proti Monze. Opta by Stats Perform

První zajímavější příležitost si vytvořili hosté, střela Brazilce Edersona z hranice vápna se ale mezi tři tyče nevešla. Ve 13. minutě už se celek z Bergama prosadil. Ademola Lookman poslal z levé strany přízemní centr, na který si naběhl Gianluca Scamacca a suverénně otevřel skóre. Atalanta byla aktivnějším týmem i v dalších minutách, avšak do dalších gólových příležitostí se nedostávala.

Okolo 30. minuty začali přidávat na intenzitě i svěřenci Claudia Ranieriho a odměnou jim byla vyrovnávací trefa. Eldor Shomurodov udržel míč v obklíčení protihráčů a přesnou přihrávkou vybídl ke skórování Tommasa Augella, který si připsal první ligovou branku v tomto ročníku. V 55. minutě hřiště opustil Teun Koopmeiners, jehož přítomnost na trávníku tentokrát tolik znát nebyla.

Statistiky utkání. Opta by Stats Peprform

Na šance chudé utkání ale nedokázal rozproudit ani jeho náhradník Charles De Ketelaere. První zajímavější moment druhého dějství přišel až v 85. minutě, kdy střídající Zito Luvumbo střelou ze střední vzdálenosti protáhl hostujícího gólmana Marca Carnesecchiho. Domácí jako by tato situace nabudila a o tři minuty později otočil výsledek v jejich prospěch Nicolas Viola, který poslal hlavičku přesně k pravé tyči.

Domácí šli sice do brzkého vedení po skvělé práci Federica Bonazzoliho, avšak ještě v první půli s přispěním štěstěny vyrovnal Caleb Ekuban. Obrat pak dovršil po změně stran Albert Gudmundsson, jenž dorazil míč do prázdné brány a v součtu s působením v národním týmu skóroval již pošesté za poslední čtyři soutěžní utkání. Scaglieri tak stále mají pouze jednobodový náskok na zónu sestupu.

Tabulka Serie A