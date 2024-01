Matějů si v Itálii vyzkouší další klub, ve zbytku sezony bude hájit barvy Spezie

Člen širšího kádru fotbalové reprezentace Aleš Matějů (27) přestoupil v rámci druhé italské ligy z Palerma do Spezie. Krajní obránce uzavřel s posledním týmem tabulky smlouvu do konce sezony s povinným odkupem v případě udržení v soutěži. Spezia to uvedla na webu.

Matějů přišel do Palerma v létě 2022 z Benátek a odehrál za něj 51 soutěžních utkání. Ze sestavy vypadl až v polovině prosince. Klub ze Sicílie je ve druhé lize na šestém místě.

"Posledních šest měsíců jsem řešil novou smlouvu, ale bohužel jsme se nedopracovali k prodloužení. Takže jakmile se naskytla možnost jít do Spezie, neváhal jsem. Návrat do Česka jsem v podstatě hned zavrhl, chtěl jsem pokračovat v Itálii. Doufám, že se zachráníme, a pak tu na mě bude čekat dlouhodobá smlouva, což byla moje priorita," uvedl Matějů v nahrávce od agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Spezia vyhrála pouze tři z 21 zápasů v ligové sezoně a se 16 vstřelenými góly má nejhorší ofenzivu. Z 20. místa ztrácí tři body na 17. příčku, která zaručuje alespoň baráž o udržení.

"Bude to hodně náročné, ale tým je tu dost kvalitní s několika hráči, kteří hráli minulý rok Serii A. Mají nové tréninkové centrum, zrekonstruovaný stadion. Věřím, že je to klub, který může hrát v budoucnu pravidelně i nejvyšší soutěž," řekl Matějů.

Spezia je na posledním místě Serie B. Livesport

Příbramský odchovanec působil také v Brescii, anglickém Brightonu a Plzni, s níž získal v roce 2016 ligový titul. Za reprezentaci odehrál 15 utkání, naposledy nastoupil v listopadu 2022 v přátelském zápase v Turecku.