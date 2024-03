Českým trenérům se na Slovensku daří. Skuhravého Podbrezová vyřadila z poháru Slovan Bratislava

Čeští trenéři v posledních týdnech na Slovensku čeří vodu. Kromě Františka Straky (65), který nastartoval Michalovce, se daří i Romanu Skuhravému (49). Ten v úterý dovedl Podbrezovou do semifinále poháru. Jeho svěřenci si vyšlápli na Slovan Bratislava, který mezi nejlepší čtyři týmy soutěže nepostoupil poprvé od sezony 2018/2019.

Skuhravý v Podbrezové píše další kapitolu velkého příběhu. Český trenér na Slovensku působí od roku 2021 a tým z malého třítisícového města vytáhl z druhé ligy až mezi slovenskou elitu. V minulém ročníku dovedl Železáře k překvapivému čtvrtému místu v lize a nyní s nimi došel do semifinále poháru.

Statistiky utkání. Livesport

Podbrezová na Tehelném poli zaskočila Slovan aktivním fotbalem. Domácí se dostali do vedení ve 33. minutě, Skuhravého svěřenci ale pokračovali v nastaveném tempu a ještě v prvním poločase srovnali. Obrat se zrodil v 84. minutě, kdy se prosadil Vincent Chyla. Na jeho branku navázal ještě René Paraj a Podbrezová díky jejich zásahům může dál snít o první velké trofeji v klubové historii.

“Byl to pro nás velký večer. Věděli jsme, že série Slovanu byla dlouhá, ale dobře jsme se na to připravili. Chtěli jsme hrát odvážně a troufám si tvrdit, že se nám to podařilo. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě,” řekl pro klubový web Skuhravý.

Ten do zápasu postavil velmi mladou základní sestavu s věkovým průměrem 22,5 roku. Mladíci se českému trenérovi odvděčili vydařeným výkonem. “Hrajeme s mladými hráči a takové zápasy nás posouvají dopředu. Je to pro nás obrovský doping,” řekl bývalý kouč Jablonce, Opavy, nebo pražské Dukly.