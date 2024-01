Zemřel Franz Beckenbauer, německému mistru světa bylo 78 let

Fotbal ztratil legendu, ve věku 78 let zemřel německý mistr světa Franz Beckenbauer

Ve věku 78 let zemřel legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer. Elegantní obránce s přezdívkou Císař získal kompletní sadu medailí z mistrovství světa, jako kouč národního týmu přidal zlato a stříbro. Nedělní úmrtí dvojnásobného držitele Zlatého míče oznámila jeho rodina.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že můj manžel a náš otec Franz Beckenbauer zemřel pokojně ve spánku včera v neděli obklopen svou rodinou," uvedli blízcí jednoho z nejlepších fotbalistů historie v prohlášení pro média.

Beckenbauer byl na přelomu 60. a 70. let jednou z hlavních postav silné německé fotbalové generace a tahounem Bayernu Mnichov. S týmem tehdejšího Západního Německa si zahrál ve finále MS 1966, čtyři roky nato byl třetí a v roce 1974 dvoedl jako kapitán na domácím šampionátu reprezentaci k titulu.

S národním mužstvem také vybojoval v roce 1972 titul mistra Evropy a v roce 1976 při snaze o obhajobu podlehl ve finále Československu. S Bayernem vyhrál čtyřikrát Bundesligu a třikrát tehdejší Pohár mistrů.

V závěru kariéry zamířil Beckenbauer do USA, kde si spolu s další fotbalovou legendou Pelém zahrál za Cosmos New York. Po návratu do Německa získal ještě v roce 1982 německý titul s Hamburkem, ale brzy nato zahájil svou druhou kariéru.

Po neúspěchu na ME 1984 převzal Beckenbauer německou reprezentaci a hned na MS 1986 ji dovedl do finále, kde tým ztroskotal na Argentině Diega Maradony. Na dalším šampionátu v Itálii 1990 se však Němcům povedla odplata a Beckenbauer se po shodou okolností také nedávno zesnulém Brazilci Máriu Zagallovi stal druhým mužem historie, jenž získal titul mistra světa jako hráč i trenér. Později je napodobil ještě Francouz Didier Deschamps.

Beckenbauerovým třetím vrcholem pak bylo získání pořadatelství mistrovství světa 2006 pro Německo. Tato Letní pohádka, jak se šampionátu v Německu říká, byla vrcholem jeho funkcionářské kariéry, zároveň ji však provázela korupční aféra. Švýcarské úřady i etická komise FIFA Beckenbauera a další čelní německé funkcionáře vyšetřovaly ze zpronevěry a praní špinavých peněz.