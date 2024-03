Kordová je opět golfovou jedničkou, po pauze získala desátý titul na LPGA Tour

Po sedmitýdenní pauze se americká golfistka českého původu Nelly Kordová (25) vrátila na okruh LPGA dalším vítězstvím. Dcera bývalého tenisty Petra Kordy vyhrála Fir Hills Seri Pak Championship v kalifornském Palos Verdes Estates a oslavila desátý triumf v prestižním americkém seriálu. Vrátila se díky tomu do čela světového žebříčku, kde byla naposledy loni v srpnu.

Stejně jako na konci ledna při předchozím startu na LPGA Tour v Bradentonu vybojovala Kordová titul v rozstřelu. V play off porazila olympijská šampionka z Tokia díky birdie na první dodatečné jamce krajanku Ryann O'Tooleovou.

Po čtvrtém kole měly shodně devět ran pod par poté, co Kordová zahrála na posledních dvou jamkách bogey.

"Stárnu tu fakt rychle," řekla Kordová k dalšímu dramatickému boji o titul. "Byl to brutální víkend. Tři dny to byla pořádná bitva. V tom je tahle hra krásná," uvedla pětadvacetiletá golfistka, která šla do posledního kola s mankem dvou ran na první místo.

Za vítězství inkasovala 300.000 dolarů (sedm milionů korun). V čele světového žebříčku Kordová vystřídala krajanku Lilii Vuovou.

Výsledky turnaje Fir Hills Seri Pak Championship