Golfista Van Rooyen podruhé v kariéře ovládl turnaj PGA, v Los Cabos slavil po dvou letech

Jihoafrický golfista Erik van Rooyen (33) vyhrál turnaj v Los Cabos a připsal si druhé vítězství na okruhu PGA v kariéře. Rodák z Johannesburgu se triumfu dočkal po dvou letech.

Van Rooyen zvítězil výkonem 261 ran, 27 pod par, po eaglu na poslední jamce. Na děleném druhém místě skončili se ztrátou dvou úderů Camilo Villegas z Kolumbie a Matt Kuchar. Američan přitom po sobotním třetím kole vedl o šest ran, ale na titul to nestačilo.

"Tak to prostě je a nic nekončí, dokud to opravdu neskončí," citovala Van Rooyena agentura Reuters. "Dost mě štve. Měl jsem velkou šanci vyhrát, což byl jasný cíl. Ale Erik hrál skvěle, takže to zase tak hrozné není," uvedl Kuchar.

Van Rooyen vítězství věnoval svému nejlepšímu kamarádovi, který bojuje s rakovinou. "Je mi 33 a mám dvě děti. Díky tomu se na věci díváte jinak. Stejně jako když se stane něco takového jako před devíti lety Jonovi. Dojde vám, že golf vlastně není důležitý," prohlásil.

