Googlila češtinu, pak rozhodla derby. Sparťanka Changová nejen o překážkách ženského fotbalu

Český klubový fotbal nespí ani během repezentační pauzy. V sobotu 9. září je dokonce na programu derby pražských “S”, konkrétně to ženské. Když se sparťansky se slávistkami naposledy střetly na hlavním stadionu Sparty na Letné, vyrovnaný zápas ve prospěch domácích rozhodla Lauren Changová (24). Americká útočnice v rozhovoru pro Livesport Zprávy vypráví o tom, jak ženský fotbal může i v Česku prolomit bariéry, i jak si zvykala na cizí prostředí a složitý jazyk.

Pro Changovou je Sparta prvním profesionálním angažmá, pražskému celku se upsala na začátku roku 2022 po univerzitě. O Praze dřív slyšela jen jako o skvělém místě na život a studium, teď se z ní měl stát její druhý domov. První šok? Počasí. “Do Prahy jsem dorazila v lednu, byla tu hrozná zima, sněžilo. Jsem z Atlanty v Georgii, kde je pořád vedro, snad nikdy tam nesněžilo. Poprvé jsem musela nosit bundu,” vypráví.

Po roce a půl už umí několik českých frází a cizinci obávané “Ř” vyslovuje skoro jako rodilá mluvčí, začátky s češtinou ale nebyly růžové. “Jsem zvyklá na to být na hřišti v pohodě, mít všechno pod kontrolou. A najednou kolem mě všichni mluvili úplně jinou řečí, to je ze začátku trochu vyděsilo. Seděla jsem u Google Překladače a hledala jsem, co znamená “záda” a “sama.” Ale když jsem se do toho trochu dostala, začala jsem se na hřišti cítit mnohem lépe,” popisuje Changová začátky ve sparťanském dresu.

“Úředním jazykem v kabině je pořád čeština, i když v létě přišlo pár holek ze zahraničí, co česky neumí. Ale všichni jim pomáhají, a když je potřeba, mluvíme v Czenglish,” říká a s úsměvem rovnou přidává příklad. “It’s moc lepší.”

Na další změnu se Changové zvykalo ze všech nejlépe - na to, že je v zemi, která žije fotbalem. “Kdyby mi zavolala kamarádka, co má možnost sem jít hrát, řekla bych jí, že Praha je fantastické město, a že super být v zemi která fakt miluje fotbal,” říká americká útočnice. “V USA zájem roste, ale tady jste úplně ponoření ve fotbalové kultuře. Je to super, ještě, když můžu hrát za nejlepší klub v zemi,” vypráví s úsměvem.

Statistiky Lauren Changové ve Spartě. Livesport

Soustředění Changové a jejich spoluhráče se plně upíná na sobotu 9. září. Zatímco mužský ligový fotbal na týden zarazila reprezentační pauza, ženy čeká největší ligový zápas, derby Sparty se Slavií - po půl roce zase na Letné. Když se tu “S” utkala naposledy, fotbalistkám fandilo bezmála šest tisíc diváků. Changová doufá, že rostoucí zájem o ženský fotbal pomůže přilákat další nové fanoušky.

“Největší překážkou pro nás je dostat lidi na první zápas. Když přijdou, uvědomí si, že je to normální fotbal, hrajeme podle stejných pravidel. Poznají, že je to super a bude mnohem jednodušší je dostat zpátky,” myslí si. A doufá, že to může platit i na konzervativnější fanoušky, kteří nad ženským fotbalem mávají rukou. “Nejsnazší způsob, jak je přesvědčit, je říct jim: Nejde o to, jestli se jdete podívat na muže, nebo ženy. Prostě jdete na Spartu,” říká Changová.

Klub její slova potvrzuje - z dotazníku fanoušků po minulém ženském derby na Letné vzešlo, že většina fanoušků šla prostě podpořit svůj klub. Neřešila, zda hrají pánové, nebo dámy.

“Platí to obzvlášť, když hrajeme derby, kterých za rok moc není,” dodává Changová. “Když hrajeme se Slavií, navzájem ze sebe dostaneme to nejlepší. Bude to skvělý zápas, a hlavně boj o body po celých 90 minut,” slibuje.