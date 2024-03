Hanousek o zvláštním konci v Turecku: Mám platnou smlouvu, ale do konce sezony už nesmím hrát

Matěj Hanousek (30) ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily poodhalil svou aktuálně složitou fotbalovou situaci. Až do konce sezony je totiž hráčem tureckého klubu Ankaragücü, za který v tomto ročníku odehrál 21 zápasů. Zároveň však ví, že až do léta žádný další soutěžní utkání do svých statistik nepřidá.

"Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Poslední dva měsíce před koncem přestupového období jsem odehrál každý zápas a měl jsem ve smlouvě, že pokud nastoupím do určitého počtu utkání v základu, smlouva se mi automaticky prodlužuje o rok," vysvětluje počátky nepříjemné turecké zkušenosti Hanousek. "Pak mě ale kontaktovalo vedení klubu s tím, že by se na mou smlouvu chtěli podívat a tu klauzuli zrušit. Že by chtěli, abych tam dohrál sezonu, ale pak že si chce trenér přebudovat kádr," dodává bývalý levý obránce Dukly, Jablonce nebo Sparty.

Ankaragücü Hanouskovi za zrušení klauzule nabídlo peníze, to ale český fotbalista odmítl. "Zpětně vím, že jsem byl zbytečně hrdý, měl jsem pocit, že si vzhledem ke svým výkonům další smlouvu zasloužím. Takže jsem řekl, že neexistuje, že to za peníze nevyměním. Poslal jsem je k šípku. A nabralo to rychlé grády, nechtěli za žádnou cenu, aby se klauzule aktivovala, takže jsem se pro ně stal zbytečným. Vyřadili mě ze soupisky. To znamená, že i když mám platnou smlouvu, do konce sezony hrát nemůžu," vysvětluje smutně Hanousek.

Zároveň od svého klubu prakticky nedostal šanci si najít nové angažmá: "Celá tahle věc se stala těsně před koncem přestupového období. Měli jsme s agentem asi deset hodin na to, abych si našel nové angažmá. Chtěl jsem zůstat v Turecku, tam se bohužel za tak krátkou chvíli jiný klub sehnat nepodařilo, takže to dopadlo takhle. Vrchol byl, když mi den před odevzdáním soupisky trenér řekl, že by mě ještě na jeden zápas využil. V neděli bych hrál a v pondělí by mě z týmu vyhodili. To jsem samozřejmě odmítl. Každopádně se ukázalo, že jsem byl asi idealista a měl jsem v první chvíli vzít tu finanční kompenzaci," uvědomuje si Hanousek s odstupem.

Na Turecko ale nezanevřel a dovedl by si představit, že tam bude hrát dál. "Syn dorostl do věku, kdy začíná navazovat sociální vazby, začal chodit do školky v Turecku. Proto by bylo fajn zůstat ve stejné zemi. Ale jinak se nebráním ničemu, vím z vlastní zkušenosti, že nové angažmá se může upéct za pár hodin. Nechtěl bych jen někam, kde bychom se jako rodina necítili bezpečně. A z morálních důvodů je pro mě samozřejmě vyloučené Rusko," uzavírá Hanousek.

Livesport Daily #223: Trest za napadení rozhodčího má být devastační, říká Hanousek z Ankaragücü Livesport

Celou epizodu podcastu Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.