Šílenství v Turecku. Prezident Ankaragücü dal pěstí rozhodčímu, svaz zastavil veškeré soutěže

Skandální dohru mělo v pondělí večer utkání turecké fotbalové ligy. Rizespor totiž na hřišti Ankaragücü vyrovnal v 97. minutě na 1:1, což se vůbec nelíbilo představitelům domácích. Po závěrečném hvizdu to dal jednoznačně najevo prezident klubu z hlavního města Faruk Koca (59), který vtrhnul na hrací plochu a pěstí do obličeje udeřil hlavního rozhodčího duelu Halila Umuta Melera (37). Na základně tohoto incidentu pozastavila Turecká fotbalová federace všechny národní soutěže.

Koca, který paradoxně v roce 2022 obdržel cenu turecké Süper Lig za fair play, dal nejprve rozhodčímu pěstí, a když Meler ležel na zemi, kopali do něj ještě nejméně dva členové realizačního týmu domácích. Sudí skončil s otřesem mozku a menší zlomeninou v obličeji v nemocnici.

Svaz reagoval rezolutně. "Rozhodli jsme se do odvolání pozastavit všechny domácí soutěže," napsal v prohlášení na sociálních sítích. "Zodpovědný klub, jeho předseda, činovníci a všichni, kteří rozhodčího napadli, dostanou nejtvrdší možné tresty," dodal. "Turecký fotbal dnes večer dostal podlý direkt. Všichni, kteří do toho byli zapletení, za to zaplatí," přidal předseda svazu Mehmet Büyükeksi.

Šílené chování prezidenta Ankaragücü. Profimedia

Podle něj je za napadení na vině dlouhodobý nedostatek respektu vůči rozhodčím. "Může za to každý, kdo na ně slovně útočil a vyzýval ke zločinnému jednání. Cestu k útoku otevřela nezodpovědná prohlášení klubových předsedů, manažerů, trenérů i televizních komentátorů," dodal Büyükeksi.

Násilnosti na sociální síti X odsoudil i turecký ministr spravedlnosti Ali Yerlikaya. "Takové incidenty jsou na našich trávnících, které jsou základem míru a přátelství, nepřijatelné," napsal ministr.

Rozhodčímu popřál brzké uzdravení a poděkoval mu za reprezentaci Turecka v mezinárodních soutěžích. Koca, jenž má údajně problémy se srdcem, skončil také v nemocnici a spolu s dalšími dvěma osobami bude zadržen, uvedl Yerlikaya.

Na incident, za který se Ankaragücü krátce po utkání omluvilo, reagoval i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Napsal, že "sport je neslučitelný s násilím." Asociace rozhodčích zase hovořila o "černém večeru pro turecký fotbal".

Celé nepříjemné události přihlížel z bezprostřední blízkosti i bývalý útočník pražské Sparty Martin Minčev, který od léta obléká dres Rizesporu. Bulharský ofenzivní univerzál odehrál kompletních 90 minut, viděl žlutou kartu a po závěrečném hvizdu se nestačil divit, co se přímo před ním odehrává.

Po boku Minčeva nastoupil i další bývalý sparťan Casper Höjer. Letenskou stopu měl i domácí tým, v jehož dresu si připsal další start v základní sestavě srbský stoper Uroš Radakovič, zatímco Matěj Hanousek zůstal na lavičce náhradníků.