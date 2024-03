Norsko – Česko: Veselý chce proti Haalandovi a spol. využít poznatky z duelu s Bodö/Glimt

Aniž o tom měl tušení, začal již v létě na startu sezony sbírat poznatky, které se mu teď hodí před debutem ve fotbalové reprezentaci. Jaroslav Veselý (46) je nejen asistentem nového kouče Ivana Haška, zároveň zůstal hlavním trenérem Bohemians Praha 1905. Ve 2. předkole Evropské konferenční ligy vedl "Klokany" proti Bodö/Glimt. Šampion země hraje podle Veselého hodně podobně jako národní tým Norska, proti němuž Češi v pátek nastoupí v Oslu. Řekl to pro klubovou televizi.

Bohemians při svém velkém návratu do Evropy neuspěli. Venku prohráli 0:3, doma pak v azylu na Letné podlehli norskému celku také v odvetě 2:4. Veselý ale může nově složenému realizačnímu týmu reprezentace nabídnout řadu cenných postřehů nejen proto, že v nominaci soupeře jsou z Bodö/Glimt jemu dobře známí záložník Patrick Berg a obránce Fredrik Björkan.

"Je to taková norská specialita, jejich nároďák hraje dost podobně. Jsou tam některé shodné rysy, co používalo Bodö a bylo s tím úspěšné, když získalo mistrovský titul. Když jsme se s Köstlikem (dalším asistentem Jaroslavem Köstlem) připravovali, co by na Nory mohlo platit, v řadě poznatků jsme se shodli," uvedl Veselý v rozhovoru pro Bohemka TV.

Po lednovém jmenování obnovil spolupráci s Haškem, jemuž dělal asistenta již při klubových štacích ve Spojených arabských emirátech. "Trenéřina je pořád stejná, s Ivanem jsme léta dělali. Atmosféra je tady zatím skvělá. Tréninky vedeme spíš my s Köstlikem, každý má většinou jednu partu. Ivan si do toho vstupuje jako supervizor. Teď mu trochu neslouží hlas, tak mu musíme pomoct i s tím, ale není žádný problém. Všichni i hráči jsme nechali za branami, odkud kdo jsme. Potáhneme za jeden provaz," řekl rodák z Hradce Králové.

Zajímavé je, že zatímco on teď vede tréninky pro kouče reprezentace, Haškův syn Ivan momentálně coby asistent dělá to samé pro Veselého při jeho absenci v Bohemians.

"Je to v pohodě, s asistenty jsme ve spojení. Na úvod týdne byly dva lehčí dny, středa a čtvrtek budou zátěžové. Do neděle pak chceme dát hráčům volno, protože od ledna si odpočinuli vždy maximálně jen jeden den. Myslím, že to kluci přivítají, abychom se po reprezentační přestávce sešli s čistou hlavou a nachystali se na další zápasy," ujistil trenér aktuálně jedenáctého týmu ligové tabulky.