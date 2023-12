Vstříc favoritovi a historickému úspěchu. Házenkářky na MS v bitvě o semifinále vyzvou Francii

České házenkářky se v úterý na mistrovství světa utkají ve čtvrtfinále s Francií. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla (53) půjdou do souboje s obhájkyněmi stříbra a úřadujícími olympijskými vítězkami v roli velkých outsiderů, věří ale, že jednoho z kandidátů na zlato mohou zaskočit. Češky se pokusí navázat na loňskou senzační výhru nad Francií z domácího zápasu evropské kvalifikace. Ženský národní tým se ve čtvrtfinále světového šampionátu představí teprve podruhé od rozdělení federace a případným postupem by překonal dosavadní maximum, jímž je osmé místo z roku 2017.

Češky v neděli na závěr osmifinálové skupiny prohrály s Brazílií, ale díky nejlepší vzájemné bilanci v minitabulce tří týmů obsadily postupové druhé místo před jihoamerickým soupeřem a Španělskem. Dahlovy svěřenkyně zatím mají na turnaji bilanci čtyř vítězství a dvou porážek. Francie v repríze předloňského finále nečekaně zdolala domácí Norsko a na šampionátu vyhrála všech šest dosavadních zápasů.

"Samozřejmě Francie má síly na to, aby měla šanci Norsko porazit. Ale okolnostmi a tím, že to bylo v Norsku, to pro mě trochu bylo překvapení. Čeká nás možná aktuálně nejlepší tým na světě. Bude to pro nás velká výzva," řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

"V národním týmu to asi bude největší zápas v kariéře. Nehrajete každý den čtvrtfinále mistrovství světa, navíc ještě s Francií. V těchto zápasech je to samozřejmě všechno o výhře, ale také o tom se učit. Musíme najít správný balanc mezi nervozitou, tím, že je to čtvrtfinále, soupeřem a naší hrou. Ale holky vypadají správně emočně nastavené," doplnil třiapadesátiletý norský trenér.

Češky se s Francií ještě pod vedením předchozího trenéra Jana Bašného utkaly v kvalifikaci na poslední mistrovství Evropy. Zatímco venku prohrály vysoko 22:38, v domácí odvetě vloni v dubnu senzačně zvítězily 31:30. "Nevím, zda by to mohla být výhoda. Možná pro ty hráčky, které ten zápas odehrály. Záleží také na tom, jaký zápas to je. Kvalifikační utkání je něco jiného, než když hrajete na šampionátu. Ale samozřejmě holky vědí, že je to možné (je porazit). I když to bude nesmírně těžké," řekl Dahl.

Na velké akci se soupeři poměří po 11 letech, v roce 2012 na evropském šampionátu Češky prohrály o dvě branky. Francouzky jsou mistryně světa z let 2003 a 2017 a zlato získaly také na posledních olympijských hrách. Na minulém šampionátu podlehly ve finále Norkám.

"Francouzky nejsou slabé v žádné herní činnosti. Možná na pravé spojce nemají tak velkou střelkyni jako na levé. Uvidíme, jak se nám to bude dařit bránit," přemítal Dahl, který vede český tým od loňského léta a hned na první velké akci s ním dosáhl na historický úspěch.

Reprezentační výběr si poprvé v samostatné historii zahraje na jaře příštího roku olympijskou kvalifikaci. Češky zároveň mají velkou šanci vylepšit své maximum na světových šampionátech od rozdělení federace. Pokud by s Francií prohrály, čekal by je ještě boj o konečné páté až osmé místo.

Český tým se po osmifinálové části přesunul z dánského Frederikshavnu do norského Trondheimu. Cesta se kvůli čekání na letadlo protáhla. "Na hotel jsme se dostali někdy ve dvě ráno. Čas na spánek byl kratší, regenerace nebyla úplně ideální. Ale teď si všichni uvědomíme, že jsme ve čtvrtfinále, což nám dodá energii navíc. Cesta nebyla optimální, ale jsem přesvědčen, že to tým neovlivní," uvedl Dahl.

Je nadšený, že se s Češkami představí ve čtvrtfinále ve své vlasti. "Jsem na tým velmi hrdý. Znamená to rovněž hodně po naši federaci a řadu házenkářů v Česku. Trochu se změnilo vnímání našeho týmu. Před šampionátem nás považovali za ne moc silný tým, teď jsme se dostali mezi nejlepší osmičku. Trochu jsme vrátili Česko na házenkářskou mapu. Teď o nás každý mluví, máme odezvu od mnoha expertů z Dánska, Norska, kteří házené opravdu rozumějí. To je příjemné," řekl Dahl.

Zápas Česka s Francií začne v Trondheimu v úterý v 17:30.