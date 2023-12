Úžasné vítězství, nejlepší výkon za mého působení u českého týmu, řekl trenér Dahl

Podle trenéra Benta Dahla (53) podaly české házenkářky při vítězství 30:22 nad Španělskem v osmifinálové skupině mistrovství světa zatím nejlepší výkon pod jeho vedením. Norský kouč, který působí u reprezentačního týmu od loňského léta, ocenil, jak se jeho svěřenkyně poučily z vysoké porážky v úvodní fázi turnaje od Nizozemska. Zároveň krotil přílišnou euforii, neboť Češky čeká v osmifinálové skupině ještě nedělní zápas s Brazílií a k nečekanému postupu do čtvrtfinále jim stále schází krok.

"Za dobu mého působení u české reprezentace je to určitě zatím to nejlepší, co jsme předvedli. Ale také celkově pro mě osobně to byl možná jeden z nejlepších výkonů, u kterého jsem byl na lavičce. Nejen u českého týmu. Úžasné vítězství a je skvělé, jakým způsobem jsme ho dosáhli. Hráli jsme tak dobře. Je to trochu historický zápas," řekl Dahl ve svazové nahrávce pro média.

Jeho svěřenkyně proti čtvrtému týmu z předloňského světového šampionátu a stříbrným medailistkám z roku 2019 prakticky celý zápas dominovaly. "Úžasný výkon, jsem tak pyšný na tým. Holky měly obrovskou motivaci odehrát dnes dobrý zápas, v minulých dnech se skvěle připravily. Nepovede se vám každý den zahrát tak, že Španělsko totálně vymažete ze hřiště," uvedl Dahl.

Už před utkáním cítil, že jeho tým předvede dobrý výkon. "Byli jsme velice motivovaní. Byl jsem si jistý, že odehrajeme dobrý zápas. Že to bude až tak dobré a že to bude až takhle vysoké vítězství nad Španělskem, to jsem samozřejmě nemohl vědět," podotkl Dahl.

Jeho svěřenkyně si na šampionátu připsaly čtvrtou výhru z pěti zápasů, neuspěly jen v pondělí na závěr základní skupiny proti Nizozemsku, jemuž podlehly 20:33. "Hodně jsme se z toho zápasu poučili. V obraně jsme dnes předvedli top výkon, hráli jsme více u sebe. To, jak jsme hráli s Nizozemskem, bylo největší poučení během turnaje. Dnes jsme to využili a rozhodli utkání obranou," poznamenal Dahl.

Jeho celek může v neděli poslat od čtvrtfinále i těsná porážka od Brazílie, na druhou stranu mu nemusí stačit ani vítězství. Pokud by totiž Španělky na závěr skupiny porazily dosud stoprocentní Nizozemsko o více než dvě nebo tři branky, při případné bodové rovnosti tří týmů by Češky kvůli nejhoršímu skóre ve vzájemných duelech skončily mimo postupová dvě místa.

"Dnes necháme holky prožít si ten pocit z výhry a zítra na snídani se musíme znovu nastartovat. Není nic hotového, může se stát cokoliv. Jsme v lepší pozici, než jsem byli před dnešním zápasem. Ale zatím jsme nedosáhli ničeho jiného, než že jsme odehráli velmi dobrý zápas," řekl Dahl.

"Potřebujeme si odpočinout a znovu vyčistit hlavy. Brazilky jsou těžký soupeř, nikdy nevíte, v jakém rozpoložení je najdete. Mohou se dobře vyspat a být velmi nebezpečné. Potřebujeme teď všechen čas využít na to, abychom zregenerovali, a pak se zase vrátit do práce," doplnil Dahl.

Případné čtvrtfinále by jeho svěřenkyně odehrály v jeho rodném Norsku, navíc zřejmě proti jeho krajankám. "Je to velmi dobrá motivace. Nejen pro mě, ale pro tým i pro celou zemi. Chtěli jsme dojít, co nejdál to půjde. Teď máme šanci a uvidíme v neděli," uvedl Dahl.

"Když jsme v říjnu hráli v evropské kvalifikaci v Portugalsku, na zápasové poradě jsem holkám říkal, aby nepřemýšlely o tom, že pojedou (z MS) domů dříve než v den, kdy se hraje čtvrtfinále. Teď jsme v pozici, že se tam můžeme dostat. Myslím, že holky udělají v neděli vše pro to, aby toho dosáhly," dodal.