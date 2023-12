Češky boj o sedmé místo nezvládly, i přes prohru s Černou Horou ale vyrovnaly na MS maximum

České házenkářky na závěr mistrovství světa prohrály v utkání o sedmé místo s Černou Horou 24:28 a obsadily osmou příčku, kterou vyrovnaly své maximum v samostatné historii. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla v neděli v dánském Herningu proti stříbrným olympijským medailistkám z roku 2012 v úvodu dotáhly pětigólové manko, ale v poločase ztrácely čtyři branky a po změně stran se už ve skóre přiblížily nedokázaly. Pětkrát skórovala nejlepší střelkyně turnaje Markéta Jeřábková.

Češky zakončily šampionát s bilancí čtyř vítězství a pěti porážek. Závěr turnaje a vyřazovací boje jim nevyšly a čtyřikrát po sobě prohrály. Do čtvrtfinále mistrovství světa národní tým postoupil teprve podruhé v samostatné historii, osmé místo vybojoval i v roce 2017 pod vedením trenéra Jana Bašného.

Češky poprvé od rozdělení federace čeká olympijská kvalifikace. Od 11. do 14. dubna se o účast na hrách v Paříži v jedné ze tří čtyřčlenných skupin utkají s Argentinou, Španělskem a Nizozemskem, které v zápase o páté místo porazilo Němky. Na olympiádu se kvalifikují první dva týmy. Zatím není jasné, která země bude skupinu hostit.

Dahlův výběr na všechny tři soupeře narazil na vrcholícím šampionátu. Zatímco nad Argentinou a překvapivě i Španělskem zvítězil, Nizozemkám podlehl vysoko 20:33. S výběrem ze "země tulipánů" se Češky utkají také na přelomu února a března v evropské kvalifikaci.

"Měli jsme dnes špatný začátek, úplně jsme nebyli v zápase. Dostali jsme se do ztráty o pět šest branek, bylo to složité. Bojovali jsme a vrátili se zpátky. Na konci jsme už bohužel neměli příliš sil," řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

"Ztratili jsme energii na to, abychom se dotáhli. Drželi jsme se, velkou část jsme byli Černé Hoře vyrovnaným soupeřem, ale na konci to nestačilo. Ale co jsme tady (na šampionátu) předvedli a vytvořili s týmem, je úžasné," dodal třiapadesátiletý norský kouč.

Češky po páteční porážce od Německa v úvodu play off o páté až osmé místo vstupovaly do svého závěrečného duelu na šampionátu s cílem vylepšit dosavadní maximum v samostatné historii. Do sestavy se vrátila uzdravená Kovářová, naopak kvůli nemoci tentokrát vypadla Anna Franková.

Češky se v úvodu trápily v útoku a evropské šampionky z roku 2012 v osmé minutě odskočily do vedení 6:1. Trenér Dahl chvíli nato reagoval oddechovým časem a jeho svěřenky po sérii pěti branek a trefě Jeřábkové v 19. minutě srovnaly na 7:7. Jednou se přes celé hřiště prosadila i gólmanka Kudláčková. Černohorky, které v pátek podlehly Nizozemsku, pak ale do přestávky znovu získaly čtyřbrankové vedení.

"Nechaly jsme si to utéct v úvodu, což jsme samozřejmě nechtěly. Pak jsme celý první poločas musely dotahovat. Trochu jsme se jim přiblížily, ale vlastně celý zápas jsme tahaly za kratší konec a jen doháněly," podotkla Adéla Stříšková. "Vždy jsme se jim přiblížily, pak nám zase utekly. Neplnily jsme to, co jsme si řekly v obraně, nebyly jsme důrazné. Ony nám to dávaly sežrat, my jim ne," doplnila mostecká křídelnice.

Po změně stran se národní tým několikrát mohl ve skóre přiblížit na tři branky, ale pokaždé selhal v útoku. Češkám tak proti bronzovým medailistkám z loňského Eura nevyšla odveta za play off světové kvalifikace z roku 2019, kdy jim o jeden gól utekl postup.

V závěru zápasu se aspoň dařilo náhradnici Stříškové, která na levém křídle vystřídala unavenou Malou a s pěti góly zaznamenala nejpovedenější zápas na šampionátu. "Jsem ráda, že jsem se konečně trefila do brány, což se mi celý šampionát nedařilo. Ale nevěšela jsem hlavu, prostě jsem si řekla, že každý zápas je nová příležitost. Teď to konečně vyšlo," uvedla Stříšková.

Pětkrát se na české straně prosadily i Šustáčková s Jeřábkovou. Hlavní opora týmu dala v devíti zápasech na turnaji 63 branek a má prakticky jisté prvenství ve střelecké tabulce. Před Norkou Henny Reistadovou, kterou čeká večerní finále, má k dobru 16 gólů.