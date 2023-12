Na úrovni Francie ještě nejsme, přiznal po vyřazení z MS kouč házenkářek Dahl

Trenér Bent Dahl (53) připustil, že české házenkářky zatím nedosahují úrovně Francie, s níž ve čtvrtfinále mistrovství světa utrpěly debakl 22:33. Norský kouč připisoval vysokou porážku ubývajícím silám v průběhu druhé půle i širšímu a kvalitnějšímu kádru soupeře. Souboj s obhájkyněmi stříbra a úřadujícími olympijskými vítězkami zároveň označil za poučení nejen pro tým, ale pro celou českou házenou.

Dahlovy svěřenkyně držely s obrovským favoritem krok do začátku druhé půle. Úvodní dějství prohrály jen 16:18, ale po změně stran už daly jen šest branek. "Není to o vysoké porážce, je to o chybějících silách v druhé půli. Podle mě prostě naše nástroje nejsou na stejné úrovni, jako má Francie," řekl Dahl.

"Francie může pokračovat v prostřídávání hráček, které tam přinesou stejný rytmus, stejnou sílu. Je to trochu rozdílné. Je potřeba si připustit, že prostě ještě nejsme na úrovni Francie," doplnil norský kouč, který vede český tým od loňského léta.

Francii v druhé půli držela střídající brankářka Laura Glauserová, který zlikvidovala 12 z 18 pokusů a měla úspěšnost zákroků 67 procent. "Není to časté, chytala úžasně. Ale v druhé půli to bylo o chybějící energii od nás. Dělali jsme špatná rozhodnutí, když jsme měli střílet. Některé hráčky také měly určitý respekt, neproměnili jsme hodně šancí z šesti metrů. Ale zároveň je to pro některé z holek poučení. Ne každý den hrají zápas na takovéhle úrovni," uvedl Dahl.

Zápas podle něj ukázal rozdíl mezi českým týmem a absolutní světovou špičkou. "Musíme mít více hráček z Česka na té nejvyšší úrovni. Myslím tím na denní bázi. Jinak nebudeme mít šanci se měřit s těmi nejlepšími týmy na světě. Hráli jsme proti hráčkám na úrovni Ligy mistrů. Norsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie, všechny jejich hráčky jsou z těch nejlepších klubů v Evropě," upozornil Dahl.

"Potřebujeme, aby se naše nejlepší hráčky dostávaly do zahraničí a tam získávaly zkušenosti. Zároveň potřebujeme rozvíjet mladé hráčky, které hrají českou ligu. Aby se česká liga zvedala a dostávala na vyšší úroveň. Potřebujeme pracovat na dvou rozdílných věcech," dodal.

Je přesvědčen, že vysoká porážka jeho svěřenkyně nepoznamená do zbytku šampionátu. Češky budou na konci týdne bojovat o páté až osmé místo a lepší výchozí pozici pro dubnovou olympijskou kvalifikaci. "Asi nikdo od nás nečekal, že bychom dnes mohli vyhrát. Ale my jsem měli svá vlastní očekávání uvnitř týmu. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, hrát dobrou házenou. Myslím, že tenhle výsledek nebude mít vliv na páteční zápas. Pro nás se nic nemění."

Klíčové podle něj bude zregenerovat. Češky po přesunu z Frederikshavnu na čtvrtfinále do Trondheimu čeká návrat do Dánska, neboť další zápas odehrají v pátek v Herningu. "Je to o tom, abychom získali zpět nějakou energii. Hodně hráček je unavených, Markéta (Jeřábková), Charlotte (Cholevová) a Veru (Malá) odehrály v těch západech většinu času. I proto jsme dali už dnes dalším hráčkám hodně času na hřišti. Ve čtvrtek se vrátíme zpět do práce, budeme trénovat a připravovat se asi na Německo, i když to samozřejmě záleží na výsledku jejich čtvrtfinále," uvedl Dahl.

Hned při prvním startu s českým týmem na velké akci dovedl reprezentantky k první účasti v olympijské kvalifikaci v samostatné historii. O hry v Paříži bude v dubnu bojovat 12 zemí ve třech čtyřčlenných skupinách a z každé z nich postoupí dvojice nejlepších. "Minule byla nejvýhodnější pozice číslo sedm, bylo to lepší než skočit na pátém nebo šestém místě. Uvidíme, jak to bude po víkendu. My se budeme soustředit jen na naše zápasy, abychom je zvládli."

Potěšilo ho, že se ve čtvrtfinále s českým týmem představil v Norsku, odkud pochází. "Byla to pro mě i (asistenta) Geira (Oustorpa) krásná zkušenost. Jsme pyšní, že jsme se mohli s naší prací vrátit zpět do Norska a trochu ukázat lidem náš koncept, co děláme. Samozřejmě jsme neměli moc času něco tady navštěvovat, ale bylo pěkné být v téhle aréně (v Trondheimu) v krásné atmosféře," dodal Dahl.

