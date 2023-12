Uděláme vše pro to, aby se stal další zázrak, burcuje před čtvrtfinále Jeřábková

Podle spojky Markéty Jeřábkové (27) se české házenkářky nečekaným postupem do čtvrtfinále mistrovství světa nechtějí uspokojit. Reprezentační opora věří, že její tým dokáže v úterním souboji o semifinále zaskočit favorizovanou Francii a dosáhnout na další "zázrak". Jeřábková je zatím nejlepší střelkyní šampionátu, ve svazové nahrávce pro média ale uvedla, že se individuálními statistikami příliš nezabývá.

"Myslím, že asi každý sportovec dělá ten sport přesně pro tyhle momenty. Když už jsme součástí mistrovství světa, chceme bojovat o to nejvíc. To je tady právě teď. Pro českou házenou to není úplně standardní, je to nějakým způsobem překvapení," uvedla Jeřábková.

"Jsme samozřejmě rády a šťastné, že jsme tady. Ale když už jsme tady, nebylo by úplně na místě se s tím uspokojit. Není už tu soupeře, kterého bychom si mohly vybírat. Půjdeme do toho s maximálním nasazením a uděláme vše pro to, aby se stal možná další zázrak," doplnila.

Francie – Česká republika (12. prosince, 17:30)

Český tým se probojoval do čtvrtfinále mistrovství světa teprve podruhé od rozdělení federace, jeho maximem je osmé místo z roku 2017. "Asi si nemusíme nic nalhávat, los stál na tomhle šampionát na naší straně. Jak už v základní skupině, tak pak v hlavní fázi. Když nebudu počítat Nizozemky, neměly jsme soupeře z top čtyřky. Španělky a Brazilky mají za sebou úspěšnou historii, ale v tuhle chvíli nepatří k úplně těm top týmům na světě," řekla Jeřábková.

"Tohle stálo při nás, na druhou stranu na to se historie neptá. My jsme ty zápasy dokázaly vzít do vlastních rukou. Není to tak, že by to byla až taková náhodu. V našich hlavách nemusí být, že je to jen o losu. Je to tak, že asi i něco umíme, když jsme se dostaly sem. Většinu zápasů jsme měly v našich rukách, vidím to pozitivně," doplnila hráčka dánského klubu Ikast.

Francouzky mají na každém postu kvalitu

Češky dokázaly porazit Francii vloni v dubnu doma v evropské kvalifikaci 31:30 a Jeřábková k tomu přispěla osmi góly. "Francouzky patří ke špičce. Na posledních olympijských hrách braly zlato, to svědčí o tom, jakou má ten tým kvalitu. Mohly jsme dostat Francii nebo Norsko, což jsou dva týmy z té úplně top špičky," podotkla Jeřábková.

"Samozřejmě že každý soupeř je hratelný. Dá se s nimi hrát a může se stát cokoliv. Na začátku každého zápasu oba týmy začínají na stejném skóre. Francouzky mají na každém postu obrovskou kvalitu, budeme mít rozbor. Na všechno tohle se podíváme," dodala Jeřábková.

S 46 brankami z dosavadních šesti zápasů na šampionátu vede střeleckou tabulku turnaje. "Individuální ocenění jsou samozřejmě fajn. Je to příjemné a zahřeje to. Ale to nevyhrává tyhle šampionáty. V týmovém sportu individuální sportovec nikdy nepostupuje sám," uvedla Jeřábková.

Český tým se díky postupu do čtvrtfinále poprvé od rozdělení federace dostal do olympijské kvalifikace, která se odehraje v dubnu. "Je to příjemné, že tohle mistrovství světa je před olympiádou. Když jsme byly v roce 2017 v Německu, nevycházelo to zrovna na olympijské hry. Olympiáda je to nejvíc, čeho člověk může být v kolektivním sportu součástí. Nemyslím si, že by nám někdo před rokem a půl, když přišel Bent Dahl jako trenér, věřil, že olympiáda v Paříži může být tak blízko," řekla Jeřábková.

Její tým se po osmifinálové skupině musel přesunout z dánského Frederikshavnu do norského Trondheimu. "Musíme hrát s těmi kartami, které máme. O tom přesunu se vědělo už před šampionátem, není to žádné překvapení. Byly trochu trable s letadlem, trochu pozdější přílet, než by měl být. Ale nemyslím, že je na místě nějaká únava. Samozřejmě tělo už má za ty poslední dva týdny něco za sebou. Ale já osobně to mám tak, že když se vyhrává a je úspěch, vytváří se taková nálada, že tělo je pak méně unavené," dodala Jeřábková.