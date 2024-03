Highlighty víkendu: Akrobat Wissa, wimbledonská pohádka i brazilská přetahovaná

V rubrice Highlighty víkendu se každý týden věnujeme tomu nejlepšímu, nejhoršímu nebo nejvtipnějšímu ve světovém fotbalu. Dnes pro vás máme opravdu pestrou paletu událostí, od akrobatického gólu přes nešťastný vlastňák a kuriózní zacházení se zraněním hráčem až po spoustu emocí – pozitivní po vítězné trefě proti nenáviděnému rivalovi i velmi negativní po výprasku a ukotvení na dně tabulky.

Gól víkendu

O pěkné góly o víkendu nebyla nouze. Dala se vybrat třeba parádní rána Marcuse Rashforda, za zmínku stála i "no look" penalta Lucase Ocampose. Nakonec jsme ale zvolili oportu Brentfordu Yoaneho Wissu. Ofenzivní hráč z DR Kongo pomohl obrat o body Chelsea krásným akrobatickým zakončením.

Smolař víkendu

O osudu zápasu leckdy nerozhodují jen hráči. Teď nenarážíme na žádné zákulisní hry – jde o to, že sem tam do výsledku promluví třeba trávník. O tom se přesvědčil bundesligový Heidenheim. V sobotu sice favoritovi z Frankfurtu statečně vzdoroval a nakonec prohrál o gól, ale kdyby byla hrací plocha v řádném stavu, třeba by mač skončil remízou. Proč? Protože by možná nahrávka Benedikta Gimbera nepřeskočila nohu brankáře Kevina Müllera a neskončila v bráně... Na extrémně smolný vlastní gól v tomto výhledu nemůžeme opomenout.

Ze sociálních sítí

Představujeme nový sport – brazilskou přetahovanou! Během víkendového zápasu Fluminense - Botafogo (2:4) se součástí téhle "minihry" stal Yarlen Faustino Augusto, hráč hostujícího celku. Když se v nastavení druhého poločasu zranil a odkutálel se za postranní čáru, spoluhráč Hugo ho pohotově odtáhl zpátky na hřiště. Důvod je jasný, hosté v tu chvíli vedli o jeden gól a dokud byl zraněný hráč na hřišti, mohli zdržovat.

Reakce spěchajících domácích na sebe ale nenechala dlouho čekat, Yarlena se ujali Martinelli a brankář Felipe Alves, kteří jej zase vrátili zpět za čáru. Komická situace sice předešla zdržování, to ale týmu Fluminense nepomohlo – Botafogo dalo v desáté minutě nastavení čtvrtý gól a stvrdilo výhru.

Statistika víkendu

Manchester United sice v městském derby vedl po krásné střele Marcuse Rashforda (a dožadoval se penalty, která mohla skóre navýšit), nakonec ale stejně padl. A statistiky napovídají, že Manchester City byl při výhře 3:1 dost dominantní. Počet jeho střel byl totiž stejný, jako procenta držení míče United – 27.

Statistiky derby o Manchester Opta by StatsPerform

Příběh víkendu

I ve čtvrté anglické lize (League Two) lze najít vypjaté rivality. Ohromná nenávist plane mezi kluby AFC Wimbledon a MK Dons, přitom trvá jen něco málo přes 20 let. V roce 2003 byl původní klub Wimbledon FC přemístěn do Milton Keynes a přejmenován navzdory nevoli fanoušků. Ti se "umělého" klubu MK Dons zřekli a založili vlastní celek AFC Wimbledon, který začínal od nejnižších pater anglické fotbalové pyramidy. Nejeden fotbalový nadšenec v Anglii považuje nový Wimbledon za svůj "druhý tým" a má radost z každého sebemenšího úspěchu celku, který žije díky nehynoucí lásce věrných fanoušků.

Wimbledonská pohádka o víkendu napsala další kapitolu, a to právě v derby proti nenáviděným Dons. Už to vypadalo, že zápas skončí 0:0, ve čtvrté minutě nastavení ale přihrávka prošla až k nohám Ronana Curtise. Irský útočník, který byl na hřišti sotva čtvrt hodiny, zápas rozhodl a spustil asi nejemotivnější oslavy, které jsme poslední dobou viděli.

Fotka víkendu

Jak se pozná opravdová mizérie fotbalového klubu? Když se proti vám obrátí i vlastní fanoušci. Tohle poznávají v Darmstadtu. "Die Lilien" jsou v bundesligové tabulce poslední, ze 24 zápasů vyhráli jen dva a posbírali pouhopouhých 13 bodů. Poslední kapka přišla o víkendu, když doma s Augsburgem zažili debakl 0:6. Když se hráči potupně omlouvali před tribunou ultras, jeden z fanoušků vnikl přímo na hřiště a dal všem hezky od plic vědět, jak velká nespokojenost s mizernou formou Darmstadtu panuje.