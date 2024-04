Highlighty víkendu: Brankářský gól přes celé hřiště, drtivé derby i bratrský triumf

Hned na tři derby se podíváme v novém díle týdeníku Highlighty víkendu. Jedno zaujalo hlavně kreativní odpovědí v hádce dvou hráčů, další bylo vyhrocené až na krev, a to poslední by zase jeden tým nejraději úplně smazal z historie. K tomu nás čeká výstavní trefa z nečekané soutěže, chyba zkušeného brankáře i rodinný triumf ve španělském poháru.

Gól víkendu

Už jsme se rozhodovali, jestli nejlepší brankou víkendu bude parádní trefa Mattea Politana proti Monze, nebo gól Jamese Ward-Prowse přímo z rohového kopu... Oba ale nakonec předčil skvost z páté nejvyšší soutěže ve Španělsku! Moha, brankář Tenerife B, totiž pečetil vítězství nad týmem Santa Ursula gólem přes celé hřiště.

Smolař víkendu

Velezkušený 41letý brankář Tomáš Grigar se o víkendu po šesti zápasech na lavičce vrátil do sestavy Teplic. Trenér prý chtěl dát týmu nový impulz po sérii zápasů bez výhry. Jenže ten dal spíš soupeři... Gólman se s rozehrávkou zdráhal tak dlouho, že mu Daniel Vašulín sebral míč a dal rozhodující gól zápasu.

Ze sociálních sítí

Old Firm Derby, to je vždycky boj. Občas doslova až na krev. To dokázal zadák Rangers John Souttar, který vyhrocený zápas odehrál celý i přes krvavé zranění. Souboj dvou týmů, které dělí v boji o titul jediný bod, skončil remízou 3:3.

Statistika víkendu

Zatímco v Glasgow bylo derby neskutečně srovnané, slavný De Klassieker mezi Feyenoordem a Ajaxem skončil naprosto jednoznačně. Ajax, který se snaží doklepat do konce strašidelnou sezonu, dostal na De Kuip 0:6 a všechny statistiky hovořily jasně pro domácí. Tým Arneho Slota uštědřil rivalovi vskutku historickou porážku – Ajax totiž vůbec poprvé v klubové historii prohrál zápas o šest branek.

Statistiky utkání Feyenoord - Ajax. Livesport

Příběh víkendu

Ve sportu je málo krásnějších momentů, než vyhrát trofej s klubem, ve kterém jste strávili celou kariéru, a ještě po boku bratra. To se o víkendu podařilo bratrům Williamsovým. Iňaki a Nico přispěli k dramatickému triumfu Bilbaa ve Španělském poháru a mohli si užít dojemné rodinné oslavy. Triumf Bilbaa je vůbec plný příběhů – tým, za který nastupují jen hráči z Baskicka, vyhrál pohár po 40 letech, jednu z rozhodujících penalt proměnil kapitán Iker Muniain, který do mládeže Bilbaa přišel v roce 2005 a jiný dres od té doby nenavlékl.

Fotka víkendu

"Věčné derby" o Řím ovládlo domácí AS nad Laziem výsledkem 1:0. V hlavní roli byl Paulo Dybala. Kromě toho, že nahrál na jediný gól zápasu, se taky postaral o nezapomenutelný moment, který obletěl sociální sítě. Během hádky s Matteem Guendouzim vytáhl těžko porazitelný argument – konkrétně chránič, na kterém má obrázek z argentinských oslav po vítězném finále mistrovství světa. Guendouzi, který zápas sledoval z lavičky poražených, na to nemohl nic říct.