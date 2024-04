Highlighty víkendu: Konec Comanovy série, gól z půlky a hráč, co si nepřijel pro výprask

Uplynulý víkend se dost nesl ve znamení historického titulu Leverkusenu. I na něj se v Highlightech víkendu dostane, nabídka je ale mnohem pestřejší - dojde na gól z půlky, nešťastný vlastní gól, konec jedné neuvěřitelné série i na hráče, který odmítl na zápas přijet, když se dozvěděl, že není v základní sestavě.

Gól víkendu

Baník Ostrava ve slezském souboji s poslední Karvinou neuspěl, remizoval 2:2. Postaral se ale aspoň o nejhezčí gól víkendu. Brazilec Ewerton napřáhl z vlastní poloviny a perfektně umístěným míčem nachytal Dominika Holce.

Smolař víkendu

From hero to zero. Tak by se dal popsat výkon Arijaneta Murice v bráně Burnley. Gólman předposledního celku Premier League si proti Brightonu připsal sedm zákroků a vypadalo to, že The Clarets dotáhne ke klíčové výhře. Pak ale přišla 79. minuta, kosovský brankář nezpracoval zpětnou přihrávku a už nestačil míč dohnat před brankovou čárou. Na světě je jeden z nejnešťastnějších vlastních gólů sezony.

Ze sociálních sítí

Slovan Bratislava si v této sezoně jel svoji vlastní soutěž a víkendovou remízou 0:0 s Dunajskou Stredou stvrdil zisk titulu. Mistrovské oslavy si užil i zkušený záložník Juraj Kucka, který zahlédl transparent jednoho z fanoušků, jestli vymění dres za sušenky. Jak to dopadlo, vidíte sami...

Statistika víkendu

Kingsley Coman je úkaz, rozený vítěz. Od chvíle, co prorazil mezi dospělými, nezažil sezonu bez mistrovského titulu - v 27 letech už jich má na kontě 12! Každá taková série ale jednou musí skončit. Coman se letos i se zbytkem Bayernu musel sklonit před dominantní jízdou Leverkusenu a poprvé tak prožije sezonu bez oslav. Aby smůly nebylo málo, o víkendu se zranil a musí doufat, že nepřijde o EURO...

Příběh víkendu

Kariéra Nabyho Keity v posledních letech nenabírá úplně vzestupnou tendenci. Guinejský záložník strávil v Liverpoolu i teď v Brémách víc času na marodce než na hřišti, přesto by chtěl ve Werderu lepší pozici, než má. "Když se včera dozvěděl, že nebude v základní jedenáctce, rozhodl se, že s námi vůbec neodcestuje na zápas a místo toho pojede domů. Promluvíme si s ním," prohlásil sportovní ředitel Clemens Fritz. Nevypadá to, že by chtěl zkušeného záložníka přemlouvat, aby zůstal... "Vždycky jsem se snažil být příkladem pro ostatní, nikdy jsem neměl disciplinární prohřešky. Z těchto důvodů nemohu akceptovat to, že někdo špiní mojí image," odvětil Keita.

Fotka víkendu

Keita možná ještě udělal dobře, že na zápas Werderu nedorazil. Brémy totiž vyrazily do Leverkusenu, který věděl, že si výhrou zajistí titul. Družina Xabiho Alonsa dala na úspěšnou sezonu vítězné razítko skutečně stylově, vyhrála vysoko 5:0. Leverkusen ze sebe strhnul nálepku "Neverkusenu", klubu, který byl vždy trofeji jen blízko, ale nikdy na ni nedosáhl. Eufórie, která se spustila se závěrečným hvizdem, byla nepopsatelná, a my jsme tak pro naši nejlepší fotku víkendu mohli vybírat z pestré nabídky snímků z oslav.