Ndicka byl po kolapsu propuštěn z nemocnice, vyšetření neodhalilo problémy se srdcem

Obránce AS Řím Evan Ndicka (24) byl den po kolapsu na hřišti při zápase Serie A propuštěn z nemocnice v Udine. Lékaři podle prohlášení klubu neodhalili při vyšetřeních žádné problémy se srdcem, další kontroly hráče ale ještě čekají. Zatím není jasné, kdy se bude moci vrátit k tréninku.

"Podle výsledků posledních vyšetření provedených v pondělí ráno odpovídá klinický obraz traumatu hrudníku s levostranným pneumotoraxem," uvedl klub v prohlášení. Další testy francouzský rodák podstoupí po návratu do Říma.

Ndicka zkolaboval v 70. minutě nedělního zápasu s Udine a jeho spoluhráči, kterým si stěžoval na silnou bolest na hrudi, okamžitě na trávník přivolali klubové lékaře, k nimž se připojila záchranná služba s defibrilátorem. Ten ale nebyl zapotřebí. Hřiště hráč opustil na nosítkách při vědomí a byl převezen do nemocnice, kde strávil noc na pozorování.

Zápas byl po incidentu za stavu 1:1 předčasně ukončen. O jeho dohrání by mělo vedení ligy rozhodnout do konce tohoto týdne. Pro oba týmy je duel důležitý, AS Řím na pátém místě bojuje o postup do Ligy mistrů, Udine na 15. příčce potřebuje body k záchraně.