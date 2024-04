Highlighty víkendu: Létající patička, další kiks brankáře i dojemné příběhy trenérů

Připravte si kapesníčky, tento týden Highlighty víkendu přinášejí ne jeden, ale dva dojemné příběhy. Oba se týkají trenérů, kteří navzdory smutným událostem ve svých životech dál žijí fotbalem. Podíváme se ale i na luxusní gól z MLS, neskutečnou minelu ve druhé anglické lize nebo historický úspěch Realu Madrid proti rivalovi z Barcelony.

Gól víkendu

Pro nejlepší branku si jdeme do kanadsko-americké MLS. Prince Owusu, německý útočník s ghanskými kořeny, rozhodl o vítězství Toronto FC proti New England Revolution stylovou patičkou v letu.

Smolař víkendu

Poslední dobou se v této rubrice objevují hlavně nepochopitelné minely brankářů, a ani tento týden nebude výjimkou. V záchranářském souboji v Championship mezi Blackburnem a Sheffieldem Wednesday se o šílenou hrubku postaral domácí brankář Aynsley Pears. Při snaze rozehrát poslal míč směrem k vlastní bráně, ani snaha o zákrok na poslední chvíli už ho nezachránila.

Ze sociálních sítí

Legendární trenér Sven-Göran Eriksson v lednu rozesmutnil fotbalové fanoušky, když oznámil, že mu kvůli boji s rakovinou zbývá už jen rok života. Poslední rok si ale snaží užít naplno.

Před nedávnem mohl trénovat výběr legend Liverpoolu v charitativním zápase, teď se vrátil na hřiště IFK Göteborg, který před 42 lety dovedl k senzačnímu triumfu v Poháru UEFA. Pocty se dočkal od zástupců klubu a hlavně od fanoušků, kteří mu nachystali nádherné choreo.

Statistika víkendu

Carlo Ancelotti táhne Real Madrid k další trofeji, po vyhraném El Clásiku už by cesta k titulu v La Lize měla být téměř formalitou. Madridský klub má na odvěkého rivala 11 bodů náskok, navíc se mu povedla další věc, která musí všechny fanoušky Realu těšit - porazil Barcelonu třikrát za sebou poprvé po dlouhých 88 letech.

Příběh víkendu

Fotbal píše občas i velmi smutné příběhy, i kvůli nim se ale týmy umí o to víc semknout. To dokazuje dění kolem portugalské Bragy, konkrétně jejího trenéra. Rui Duarte minulý týden tragicky přišel o staršího syna, který zemřel ve věku pouhých 23 let.

Přesto nechyběl na lavičce svého týmu proti Vizele. Fanoušci Bragy nachystali truchlícímu kouči překvapení, když ve 23. minutě zápasu spustili hromadný potlesk. Nestárnoucí záložník Joao Moutinho navíc Duartemu věnoval svoji cenu pro hráče utkání.

Fotka víkendu

Derby zvané "Superclásico" mezi argentinskými rivaly Boca Juniors a River Plate nikdy nezklame. Ani na hřišti, kde se tentokrát radovala Boca výsledkem 3:2, a hlavně ani v hledišti. Oddané fanoušky vybíráme jako nejlepší snímek víkendu.