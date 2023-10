Kulich si říká o pozvánku do NHL. Proti Lavalu nastřílel hattrick a vládne bodování AHL

Jen co začala nová sezona, dává o sobě vědět v nižší zámořské soutěži AHL Jiří Kulich (19). Mladík z Kadaně, kterého si loni v prvním kole draftu vybralo Buffalo, nastřílel v noci na čtvrtek hattrick a usadil se v čele kanadského bodování celé ligy. Navíc se čtyřmi góly vede i tabulku střelců. O utkání mezi Lavalem a Rochesterem se ale mluví také kvůli málokdy vídané vlastní brance hostů.

Jiří Kulich si v první třetině na ledě dělal co chtěl. Sám dal dva góly a dostal svůj tým do vedení 3:0. Pak se ale stala pro hokej hodně nevídaná věc. Rochester měl výhodu další přesilovky, v níž hráči domácího Lavalu znovu faulovali a tak v době odloženého trestu naskočil na led šestý hráč.

Při přesilovce 6 na 4 mačkali soupeře tak vehementně, až se Filip Cederqvist pokusil zpoza brány nahodit puk zpět do ohně, jenže přehnal razanci a puk se od betonu gólmana Manna odrazil na cestu přes celé hřiště do opuštěné brány Rochesteru.

Brankář Lavalu pak sbíral gratulace svých spoluhráčů a zároveň tak navázal na podobné činy jiných brankářů kteří v AHL dokázali skórovat. Na rozdíl od Alexe Nedeljkovice, Tristana Jarryho (oba 2018) či trefy Joela Hofera (2022), kteří mistrně zpracovali puky a poslali je svou holí přes celé hřiště, nemusel udělat vůbec nic.

I díky Mannovi, jemuž na střídačce kryl záda český kolega Jakub Dobeš, se nakonec Lavalu podařilo srovnat skóre ještě před koncem třetí třetiny na 4:4, v prodloužení už si ale zase vzal slovo Kulich, který třetí trefou rozhodl zápas.

Kulich však nebyl jediným Čechem, který v utkání bodoval. Jednu asistenci si připsal také jeho spoluhráč Lukáš Rousek. Tři přesné zásahy rázem udělaly z Kulicha nejproduktivnějšího hráče celé AHL. Po třech utkáních má totiž český mladíček na kontě šest bodů za čtyři góly a dvě asistence, což určitě neuniklo ani sportovnímu vedení Buffala.

Stříbrný medailista z loňského MS do 20 let zatím na svůj premiérový start v NHL stále čeká, pokud ovšem bude pokračovat v podobných výkonech, určitě se pozvánky do prvního týmu brzy dočká. To Rousek, který s českým spoluhráčem v klíčových momentech chodí na led, už loni dva zápasy za Sabres odehrál, a to s bilancí (1+1).

Přehled zápasu Laval – Rochester 4:5p