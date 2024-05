Sedlák je od play off uzavřený v bublině. Sportovec se s tlakem musí naučit pracovat, říká

Reprezentační útočník Lukáš Sedlák (31) se před mistrovstvím světa uzavřel do bubliny před okolním světem. V rozhovoru s novináři řekl, že je v ní už pár týdnů, aby měl klid na svoji hru. Kritice se přitom nebrání. Jen by byl rád, aby byla konstruktivní, když už přijde.

"Tak už to mám s tou bublinou od play off. Na konci základní části jsem se izoloval, protože mi přišlo až za hranou, co všechno se řeší. Spousta lidí spekuluje, píše domněnky... Ne vždycky to jde, ale snažím se tomu vyhnout a soustředit se na sebe. Samozřejmě kritika je dobrá, ale musí být konstruktivní, nebo aspoň oprávněná," řekl Sedlák.

Zejména před virtuálním světem se snaží obrnit i přesto, že už během kariéry zažil ledacos. Na tlak je navíc velmi dobře zvyklý z Pardubic, kde od sezony 2022/23 působí, v té uplynulé dokonce v roli kapitána.

"V tomhle módu žiju celé play off. Podobné to bylo i v Americe. V Rusku jsem moc nerozuměl, tak to bylo dobré. Každý člověk se s tím musí nějak naučit pracovat. Nemůžete si prostě brát k srdci všechno, co napíšou lidi, kteří třeba ani tolik hokeji nerozumí," prohlásil útočník se zkušenostmi z NHL.

"Vezměte si třeba Mitche Marnera, na kterého se teď seběhla půlka Toronta," připomněl lavinu kritiky na hlavu kanadského útočníka, kterou spustil vítězný gól Davida Pastrňáka v klíčovém sedmém utkání série úvodního kola play off.

"A třeba to nakonec ani nebyla jeho chyba, protože ten hráč nemusel být jeho. Nevíte, jak to mají nastavené. Tohle spousta lidí nemusí vnímat. Mohou si myslet, že to je vaše chyba, ale ve výsledku není. S tímhle se sportovec musí naučit pracovat. Ale v týmu máme zkušené kluky, kteří se s tlakem umí popasovat. Je jasné, že tlak bude. Mít za sebou plnou halu je něco jiného než hrát turnaj v zahraničí. Musíme se s tím vyrovnat a naopak toho využít," dodal Sedlák.

Zásadní podle něho je, aby mužstvo táhlo za jeden provaz. "Tým se musí semknout vždycky a je jedno, jestli přijede celý tým, nebo půlka hráčů z NHL. Nezáleží na tom, jestli nám fanoušci věří, nebo ne, semknout se musíme tak jako tak. Prostě odvedeme co nejlepší práci, a jestli někdo říká, že tu mají být jiní hráči, na to se nemůžeme dívat. Oni to neovlivní, my taky ne. Jen chceme ukázat, co umíme, a vrátit trenérům důvěru," zdůraznil Sedlák s připomínkou některých pochybovačných hlasů, jež zazněly po oznámení nominace.

Pro začátek turnaje by měl vytvořit útočnou trojici s Ondřejem Kašem a Romanem Červenkou. "V lajně si sedneme, známe naše přednosti a víme, jak je můžeme využít. Hodně se spolu bavíme, co a jak chceme dělat. Je to důležité, hlavně na začátku. S Ondrou jsem asi nikdy v životě nehrál, s Romanem asi jeden zápas na mistrovství, než jsem se zranil. Komunikace je zásadní mimo led, ale hlavně na něm. Doufám, že se nám bude dařit."

Program národního týmu ve skupině MS. Livesport

Tým na ně bude spoléhat, právě od nich se budou očekávat góly. "Víme, že jsme hráči, kteří umí dávat góly. Nic jiného nám nezbývá. Potřebujeme hrát tak, abychom si vypracovávali šance. Když se nám to povede, góly přijdou. V Brně (na neúspěšných Českých hrách) tolik příležitostí nebylo, na tomhle potřebujeme zapracovat," uvedl Sedlák.

Sám by si rád spravil chuť po prohraném finále extraligy s Třincem. A tak trochu také za loňské MS, které pro něho skončilo brzy kvůli zranění. "Nic jiného mi nezbývá, než se přes to přenést. Život jde dál. Chvíli můžeme smutnit, první dny byly samozřejmě hrozné, ale už nic nezměníme. Je dobré, že se můžu soustředit na jiný hokej, reprezentace mi to usnadnila. A jestli se minulý šampionát vyvedl, nebo ne, nehraje žádnou roli. Teď je jiná situace, jiný tým. Všechno je jiné."