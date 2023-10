10 českých otázek před novou sezonou NHL. Pastrňákův propad a Stanley Cup pro Nečase

V noci na zítřek to opět vypukne. Na startu nového ročníku NHL stojí i více než 50hlavý kontingent českých hokejistů. Jak si povedou? Kdo zazáří a kdo naopak zklame? A sáhne si na konci sezony některých z nich na slavný Stanley Cup? Redakce Livesport Zpráv na ty nejzásadnější otázky odpovídá pěkně zpříma. S vědomím úskalí, že v horizontu několika měsíců lze opravdu jen stěží předvídat…

1. Kdo bude z Čechů nejlepší v bodování? / David Pastrňák

Tahoun Bostonu nicméně tentokrát nebude tak suverénní jako v minulé sezoně, kdy se skutečně rozparádil. Své kariérní maximum v produktivitě v základní části vylepšil o znatelných 18 bodů, přičemž poprvé překonal magickou stovku (113 bodů). Druhého v pořadí Martina Nečase přejel o závratných 42 bodů.

Tentokrát to ale nebude ani o polovinu. Zatímco Pastrňáka čeká po odchodu hvězdných spoluhráčů výrazný propad, Nečas si po svém rekordním ročníku, kdy vyhodil svou laťku výš o plných 30 bodů (!), ještě polepší. Zvlášť, když se k němu vrací po březnovém zranění jeho dvorní nahravač Andrej Svečnikov.

2. Který z českých gólmanů vychytá nejvíc vítězství? / Vítek Vaněček

Povedlo se mu to už v minulém ročníku. V New Jersey se stal po legendárním Martinu Brodeurovi teprve druhým gólmanem v historii klubu, jenž překonal hranici 30 výher v základní části. Nakonec nashromáždil ještě o tři víc a byl dokonce sedmým nejlepším v celé NHL.

Play off se mu sice nepovedlo, zastal jej Akira Schmid a kouč Lindy Ruff dal v minulých dnech najevo, že dá Švýcarovi v 82 utkání dlouhém maratonu povinného programu větší prostor než minule (pouhých 18 startů). Devils však budou řádit a český brankář k jejich dílu přiloží obě ruce. Ostatní konkurenti působí ve slabších týmech nebo chytají sporadicky.

3. Zaútočí David Pastrňák na pozici nejlepšího střelce? / Ne

Každá pátá trefa Bruins v základní části minulého ročníku mířila do branky z hole havířovského kanonýra. Svůj střelecký rekord si Pastrňák posunul (o 13!) na 61 zásahů. Maurice Richard Trophy mu však o pouhé tři přesné rány uzmul edmontonský Connor McDavid. A to měl český forvard parádní servis od centrů Patrice Bergerona a Davida Krejčího.

Oba už se z NHL rozloučili a krajan Pavel Zacha, jenž by měl po Pastrňákově boku nastupovat v sestavě Bruins v této sezoně, při vší úctě jejich kvalit nedosahuje. Český kanonýr překoná aspoň ceněnou hranici 40 tref, konkurenti budou daleko.

Pastrňák se pravděpodobně na stejnou metu znovu nedostane. Livesport

4. Kdo z nováčků nejvíc prorazí? / Jiří Kulich

Třebaže se experti ještě minulý týden shodovali na tom, že se Jiří Kulich nejspíš vejde na finální soupisku, talentovaný střelec balil nedlouho poté kufry na cestu na farmu do Rochesteru. I proto, že v přípravě ani jednou nebodoval. Sabres však mají v kádru prvního týmu aktuálně pouze 12 zdravých útočníků a dá se očekávat, že Kulich bude do pár dní povolán zpět.

Jeho přímý konkurent v boji o místo a další nováček Matt Savoie je totiž také zraněný. Další vážný adept na roli nejvytíženějšího českého začátečníka v NHL David Jiříček má v obraně Columbusu přece jen víc soupeřů.

5. Kdo bude jako první vyměněn? / Daniel Vladař

S průměrným ročním platem 2,2 milionu dolarů je jednou z nejdražších dvojek NHL. Nejen to se mu stane v Calgary osudným. V celé zámořské kariéře se úspěšností zákroků pohybuje kolem průměrných 90 %, nový trenér i generální manažer navíc řeší prekérní situaci, kdy má hned sedm hráčů z kádru před sebou poslední rok smlouvy.

Za Vladaře mohou dostat slušnou náhradu a měli by i zájemce. Colorado totiž shání záskok za Pavla Francouze, jenž je po květnové operaci přitahovače stehna stále mimo hru. Calgary by se naopak uvolnilo místo pro mladého brankáře Dustina Wolfa, nejužitečnějšího hráče AHL minulé sezony.

6. Kdo bude největším zklamáním sezony? / Dominik Kubalík

Na jaře na světovém šampionátu táhl národní tým a v létě doufal po přesunu z Detroitu do Ottawy v posun v kariéře. Nicméně pro něj osobně to spíš vypadá na opak. Zatímco v Red Wings měl místo v elitním útoku, tady jej pravděpodobně čekají směny ve třetí formaci, a to není nic pro něj… Výš se bude dostávat obtížně.

Prostor navíc není ani v elitní pětce na přesilovky, což je Kubalíkova parádní disciplína. Druhá formace na početní výhody se kolikrát nemusí ani dostat ke slovu. Nejlepší střelec mistrovství světa má navíc poslední rok kontraktu, Senators jej klidně zase mohou poslat dál, pokud se jim nebude zamlouvat.

7. Kolik hráčů ze stříbrné dvacítky odehraje v základní části alespoň 10 zápasů? / Dva

Zkraje roku zaskočili hokejový svět a na šampionátu dvacítek se čeští mladíci nejen probili do finále, ale ještě tam trápili favorizovanou Kanadu. Mnoha z nich se prorokovala slibná budoucnost v NHL. Do ní však zatím mají svěřenci Radima Rulíka daleko. Nejsou v pozici kanadské star Bedarda, budou muset tvrdě přesvědčovat o svých kvalitách.

Nikdo z nich neprošel konečným zužováním soupisek, největší naději na solidní porci utkání mají snad jen David Jiříček v Columbusu a Jiří Kulich v Buffalu. Šikovní zadáci jako Svozil či Špaček posbírají jednotky startů, ostatní v čele se Šalém si budou muset asi ještě rok počkat.

8. Kdo se smlouvou v NHL se jako první vrátí do Evropy? / Jiří Smejkal

Ve 26 letech se rozhodl zkusit štěstí v nejslavnější lize světa. A nebude to mít snadné. Nejen proto, že nikdy nebyl draftován. Smejkal je přeci jen zvyklý na jiné zacházení, než že jej vedení Ottawy těsně před sezonou odvelí na farmu mezi vesměs mladé zelenáče. Svým odhodláním bít se před brankou se sice může v zámoří líbit, jenže v NHL je to kolikrát o trpělivosti.

A i když se Smejkal dokáže kousnout a zatvrdit, jako účastník minulých tří mistrovství světa a olympiády v Pekingu moc otálet nemůže. Po pár měsících zjistí, že hlavně potřebuje hrát, pokud chce na lákavé MS do Prahy. A v Evropě bude víc na očích.

9. Kolik hráčů z NHL pojede na mistrovství světa do Prahy? / Sedm

Nepostoupit daleko v play off po úmorné základní části je vždycky hořké, je tu ovšem vždycky hřejivá náplast v podobě mistrovství světa. A v této sezoně nelze čekat záplavu omluvných telefonátů. Šampionát se totiž bude konat v Praze. Před českým publikem si zahraje sedm neúspěšných.

Tomáš Hertl, Filip Zadina, Radim Šimek a Jan Rutta ze slabého San Jose plus vancouverský Filip Hronek, Radko Gudas z Anaheimu a brankář Arizony Karel Vejmelka budou tvořit klubko, na něž se namotají evropské nitě. Otazník se může vznášet i nad Jakubem Vránou ze St. Louis, ovšem Radim Rulík nakonec vsadí na mládí.

10. Získá některý z Čechů Stanley Cup? / Ano

Pokud někoho zámořští odborníci často zmiňují z okruhu favoritů na dobytí vysněné trofeje, je to Carolina. Hurricanes jsou spolu s New Jersey, Edmontonem a Coloradem označováni za nejžhavější aspiranty také sázkovými kancelářemi, které na zmíněné kvarteto vypsaly nejnižší kurz.

Carolina dostala své jméno na podstavec poháru naposledy v roce 2006, od té doby třikrát shořela ve finále konference, pokaždé v sérii nevyhrála ani zápas. Teď nastal čas vystoupit z kruhu a významnou roli u toho bude hrát i Martin Nečas. Stane se celkově 30. českým vítězem Stanley Cupu v historii.